"Skenë filmi: Avioni qëndron një orë në ajër, kontrollin e pistës e kishte zënë gjumi
Në shërbim ndodhej vetëm një kontrollor, i cili duhej të priste avionin, por e kishte zënë gjumë…
Një ngjarje e pazakontë ndodhi në aeroportin Napoleon Bonaparte në Ajaccio, në Francë, ku një avion Airbus A320 i kompanisë Air Corsica u detyrua të qëndronte në ajër për gati një orë sepse kontrollori i vetëm i fluturimeve ishte në gjumë.
Avioni që vinte nga Parisi, me një orë vonesë, u përball me një pistë të errët dhe mungesë komunikimi nga kulla e kontrollit. Pilotët, të shqetësuar, nisën të bënin xhiro mbi Gjirin e Ajaccios, ndërsa kërkonin ndihmë nga kontrollorët rajonalë.
Në shërbim ndodhej vetëm një kontrollor, i cili duhej të priste avionin, por e kishte zënë gjumë. Ekipi i zjarrfikësve të aeroportit tentoi disa herë të lidhej me të, pa sukses, derisa njoftoi xhandarmërinë. Për shkak të dyerve të sigurisë, hyrja në kullë u vonua, por më në fund kontrollori u gjet në gjumë në zyrën e tij.
Pasi e zgjuan, ai ndezi dritat e pistës dhe dha leje për uljen e avionit. Kapiteni i fluturimit, i cili foli në kushte anonimiteti, tha se nuk pati panik dhe se pasagjerët e morën situatën me humor. Kontrollori iu nënshtrua testimeve për alkool e drogë, por rezultoi i pastër.
Megjithatë, incidenti ka hapur debat të madh në Francë, ku sindikatat e kontrollorëve kanë paralajmëruar shpesh se mungesa e stafit dhe kushtet e vështira të punës krijojnë lodhje dhe rrezik serioz për sigurinë ajrore.