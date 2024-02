Skema/ Falsifikonin dokumente dhe bileta ajrore për emigrantët, arrestohen dy shqiptarë në Angli

Dy shqiptarë janë arrestuar mëngjesin e djeshëm pasi autoritetet britanike kryen një sërë bastisjesh në Finsbury Park, Londër. Ata besohet se janë pjesë e një rrjeti që ka përdorur dokumente të rreme udhëtimi dhe bileta ajrore për 27 emigrantë shqiptarë që kanë fluturuar drejt Anglisë, dhe i kanë udhëzuar ata që të kërkojnë azil duke përdorur pasaportat e tyre pas mbërritjes. Këto arrestime çuan në zbulimin e drogës së klasit A, dhe një nga shqiptarët u arrestua më vonë si i dyshuar për furnizim me drogë.

Shtatë anëtarë të dyshuar të të njëjtit rrjet kriminal u arrestuan muajin e kaluar pasi urdhër-arrestet u ekzekutuan në 3 adresa në Finsbury Park.

Oficerët gjetën prova të dokumenteve të rreme biometrike të lejes së qëndrimit në Mbretërinë e Bashkuar dhe biletave të linjës ajrore të lëshuara nga të dyshuarit për emigrantët që përpiqeshin të arrinin ilegalisht në MB.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Grupi besohet se ka rezervuar bileta për emigrantët në 11 fluturime që mbërritën në aeroportet e Mbretërisë së Bashkuar.

Shqiptarët e arrestuar dje në mëngjes u identifikuan pasi oficerët hetues lidhën detajet e rezervimit të tyre me emigrantët që mbërrinin në fluturime ilegalisht midis korrikut 2022 dhe janarit 2023.

Ministri për Kundër Migracionit të Paligjshëm, Michael Tomlinson, tha: Rrjetet e kontrabandës së njerëzve nuk do të ndalojnë asgjë në përpjekjet e tyre për të abuzuar me kufijtë dhe ligjet tona. Ata po vënë në rrezik jetën e njerëzve. Është jetike që të qëndrojmë përpara bandave kriminale që qëndrojnë pas këtyre krimeve dhe falënderoj oficerët tanë, puna e palodhur e të cilëve çoi në suksesin e këtij operacioni.

Hetuesi penal dhe financiar në Ministrinë e Brendshme, Richard Darëesh, tha: Këto dy arrestime janë një hap i rëndësishëm drejt rrëzimit të këtij rrjeti të kontrabandës me njerëz dhe për t’u siguruar që anëtarët e tij të arrestohen, të sillen para drejtësisë dhe të largohen me shpejtësi nga MB. Mesazhi ynë është i qartë, nëse vini jetë në rrezik, ne do të sigurojmë që të përballeni me peshën e plotë të ligjit.

Të gjithë të dyshuarit e arrestuar janë liruar me kusht në pritje të hetimeve të mëtejshme.

Aktiviteti vjen pasi Britania e Madhe rrit bashkëpunimin me Shqipërinë për të përshpejtuar largimin e atyre që që kanë ardhur në mënyrë ilegale dhe pa dokumente.

Që nga 1 korriku 2021, më shumë se 8,000 shqiptarë që kanë kryer vepra penale dhe të imigracionit janë kthyer dhe mbërritjet me varka të vogla nga Shqipëria janë ulur me 90% në 2023.