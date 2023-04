Skandali në PE/ Lirohet pas 5 muajsh nga burgu eurodeputeti, shfaqet me byrzylyk elektronik

Ish-deputeti socialist i Bashkimit Europian Pier Antonio Panzeri, është liruar pas gati 5 muajsh nga burgu, pasi u dënua për përfshirjen në skandalin të korrupsionit.

Panzer do të qëndrojë në arrest dhe do të akuzohet penalisht, por tani do të mbajë një byzylyk elektronik, konfirmoi Zyra e Prokurorisë Federale belge.

Vendimi u mor nga një gjyqtar pas një seance dëgjimore në Bruksel të enjten në mëngjes.

Panzer do të lirohet në ditët në vijim dhe do të duhet të përballet me gjyqtarin çdo dy muaj, tha zyra e prokurorisë, që do të thotë se fati i tij mund të ndryshojë ende.

Panzer u arrestua në mes të dhjetorit dhe u akuzua për pjesëmarrje në një organizatë kriminale, korrupsion dhe pastrim parash.

Këto akuza u aplikuan edhe për eurodeputeten greke Eva Kaili, partnerin e saj vendas Francesco Giorgi, drejtorin e OJQ-së Niccolo Figa-Talamanca dhe eurodeputetin belg Marc Tarabella.

Giorgi dhe Figa-Talamanca janë liruar nga burgu, megjithëse Giorgi është gjithashtu nën monitorim elektronik, ndërsa Kaili dhe Tarabella mbeten pas hekurave.