Skandal në universitetin në SHBA, profesori quan masakrën në Izrael “magjepsëse”

Reagime të forta kanë shkaktuar komentet e një profesori të Universitetit Cornell gjatë fjalimit të tij në një tubim në favor të palestinezëve, lidhur me masakrën e kryer nga Hamasi në Izrael me viktimat e më shumë se 1400 personave.

Sipas New York Post, Russell Rickford, i cili jep histori në universitetin më të lartë në Itaka, Nju Jork, përdori mbiemrat “eksitues” dhe “freskues” për të përshkruar sulmin e befasishëm të Hamasit ndaj Izraelit më 7 tetor.

Një video e postuar nga një student i Cornell të dielën e kaluar tregon Rickford duke mbajtur një fjalim pasionant në të cilin ai thotë se pushtimi i Izraelit nga militantët e Hamasit ka “ndryshuar ekuilibrin politik” dhe i ka dhënë një goditje “iluzionit se Izraeli është i pathyeshëm”. Sipas Rickford, shumë palestinezë të lindur në një regjim dhune dhe shtypjeje “ishin në gjendje të merrnin frymë për herë të parë në shumë vite” pas sulmit.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Ishte emocionuese. Nëse ata nuk do të emocionoheshin nga kjo sfidë ndaj monopolit të dhunës, nga kjo zhvendosje e dhunshme e pushtetit, atëherë nuk do të ishin njerëz. Më dukej magjepsëse”, dëgjohet të thotë profesori para turmës së mbledhur në klipin e postuar nga studenti. Dy studentë të tjerë që dëgjuan komentet e profesorit thanë për gazetën amerikane se ishin të shokuar, pa dhënë detaje se kur u zhvillua saktësisht tubimi pro-palestinez.

New York Post u përpoq të kontaktonte profesorin dhe administratën e Universitetit, por nuk ka pasur asnjë përgjigje për publikimin deri më tani.

Kujtohet se në 24 orët e mëparshme, një tjetër anëtar i stafit të Universitetit ishte shënjestër e kritikave, pasi ai e karakterizoi sulmin e Hamasit si një “akt rezistence”.

Reagimet nga donatorët e universiteteve të Ivy League

Pak ditë më parë, një tjetër universitet amerikan Ivy League mori kritika për mënyrën se si e trajtoi krizën në Izrael. Miliarderi izraelit Aidan Ofer dhe gruaja e tij, Batia, kanë dhënë dorëheqjen nga bordi ekzekutiv i fakultetit të Harvardit në shenjë proteste ndaj mënyrës sesi drejtuesit e universiteteve janë përgjigjur ndaj sulmeve terroriste të Hamasit. “Fatkeqësisht, besimi ynë në udhëheqjen e Universitetit është shkatërruar dhe ne nuk mund të vazhdojmë të mbështesim Harvardin dhe komitetet e tij me mirëbesim”, tha çifti në një deklaratë për CNN.

Vendimi i Ofers për t’u larguar nga bordi ekzekutiv i Shkollës së Qeverisjes Kennedy të Harvardit vjen pas një zhurme për publikimin e një deklarate anti-izraelite nga një koalicion prej rreth 30 grupesh studentore. Letra e hapur fajësonte vetëm Izraelin për sulmet e përgjakshme të Hamasit dhe shkaktoi reagime të forta.

Sipas Guardian, disa biznesmenë amerikanë kërkuan që Universiteti të publikojë emrat e studentëve që i përkasin klubeve që nënshkruan letrën, në mënyrë që punëdhënësit e tyre të ardhshëm të dinë pikëpamjet e tyre për këtë çështje. Një nga ata sipërmarrës është Bill Ackman, CEO i Pershing Square, i cili shkroi në një postim në X se ata që mbështesin veprimet e terroristëve duhet ta bëjnë këtë hapur dhe jo të fshihen pas një organizate të madhe. Letra, e publikuar të dielën e kaluar, thoshte se Izraeli mban përgjegjësinë e plotë për shpërthimin e dhunës, duke shtuar se miliona palestinezë janë të detyruar të jetojnë në një burg të hapur pa asnjë mjet shpëtimi. Jonathan Nieman, CEO i zinxhirit të restoranteve Sweetgreen, kërkoi gjithashtu që të zbuloheshin emrat e studentëve pas letrës. “Do të doja t’i njihja që të mos i punësoja kurrë këta njerëz”, shkruan biznesmeni për X.

Sipas një raporti të New York Times, kritika publike e biznesmenëve të shquar amerikanë në institucionet arsimore në lidhje me qëndrimin e tyre ndaj zhvillimeve në Izrael është vetëm maja e ajsbergut. Pjesa më e madhe e presionit vjen nga prapaskenat , nga financuesit e Wall Street, të cilët përbëjnë një grup të fuqishëm donatorësh në universitete si Stanford, Universiteti i Pensilvanisë dhe Cornell.

“Në bisedat me The New York Times, shumë donatorë thanë se mendonin se kishin të drejtë dhe detyrim për të folur,” tha gazeta, duke shpjeguar se disa prej donatorëve kërkuan të mos përmendeshin sepse nuk donin të të identifikohet publikisht, në këtë përballje që përfshin edhe kërcënime me vdekje nga të dyja palët. “Disa, por jo të gjithë, nga këta donatorë janë hebrenj dhe jo të gjithë kanë qenë aktivë më parë në favor të izraelitëve ”