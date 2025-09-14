Skandal në Stamboll: Arrestohet një tjetër kryebashkiak i CHP-së, së bashku me 47 zyrtarë të tjerë, tensionet politike në Turqi intensifikohen
Të shtunën, autoritetet turke arrestuan kryetarin e bashkisë së rrethit Bayrampaşa në Stamboll, Hasan Mutlu, dhe 47 zyrtarë të tjerë lokalë në një hetim për korrupsion, i cili përfshin Partinë Popullore Republikane (CHP), partinë kryesore opozitare. Sipas televizionit shtetëror TRT Haber, Mutlu akuzohet për ryshfet, shpërdorim detyre, mashtrim dhe manipulim tenderësh publikë. Arrestimi i tij erdhi pas një operacioni policor në 72 lokacione të ndryshme në Stamboll, ku u sekuestruan dokumente dhe materiale të lidhura me rastin.
Mutlu e mohoi akuzën dhe e përshkroi situatën si “sulme politike”, duke theksuar se ka shërbyer gjithmonë për qytetarët e tij. Ai është vetëm një nga shumë kryebashkiakë të CHP-së që janë arrestuar në muajt e fundit për akuza të ngjashme, duke përfshirë dhe Ekrem İmamoğlu, kryetarin aktual të Bashkisë së Stambollit dhe liderin e partisë, i cili është rival politik i presidentit Recep Tayyip Erdoğan. Arrestimi i İmamoğlu-s në mars shkaktoi protesta të mëdha, dhe ai përballet gjithashtu me akuza të tjera, duke përfshirë falsifikimin e diplomës universitare, me prokurorinë që kërkon dënim deri në 8 vjet e 9 muaj burg.
CHP ka akuzuar qeverinë për një fushatë për të dobësuar opozitën dhe për të hapur rrugën rikandidimit të Erdoganit në vitin 2028, ose më parë. Qeveria turke ka mohuar akuzat dhe ka theksuar se gjyqësori është i pavarur. Ndërkohë, një tjetër zhvillim i rëndësishëm pritet të ndodhë të hënën në Ankara, ku një gjykatë civile do të shqyrtojë kërkesën për anulimin e kongresit të CHP-së të mbajtur në vitin 2023. Një vendim i tillë mund të çojë në ndryshime të mundshme në lidershipin e partisë dhe të shkaktojë kaos të brendshëm në opozitë, në një kohë kur ajo po përgatitet për zgjedhje të ardhshme.