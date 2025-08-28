Skandal në Itali, faqja online publikon foto seksiste, mes tyre dhe kryeministrja Meloni
Italia është përfshirë nga një valë zemërimi publik pas zbulimit të asaj që konsiderohet si një prej skandaleve më shqetësuese në internet të viteve të fundit.
Platforma seksiste Phica.eu, me qindra mijëra përdorues aktivë, ka rezultuar se për vite me radhë ka grumbulluar, modifikuar dhe shpërndarë foto të grave, pa dijeninë apo miratimin e tyre, të shoqëruara me komente vulgare, denigruese dhe dhunuese.
Në këtë faqe ishin publikuar edhe imazhe të përpunuara të figurave të njohura publike, si Kryeministrja italiane Giorgia Meloni, liderja e opozitës Elly Schlein, influencuesja Chiara Ferragni dhe eurodeputetja Alessandra Moretti. Skandali doli në dritë pasi Valeria Campagna, një këshilltare lokale, gjeti imazhet e saj në këtë platformë dhe ngriti padi.
Edhe eurodeputetja Alessandra Moretti ka bërë padi, pasi fotografitë dhe regjistrimet e saj nga emisione televizive ishin shpërndarë në platformë, duke u ekspozuar ndaj mijëra përdoruesve.
Ajo deklaroi se komentet vulgare kanë ndikuar ndjeshëm në shëndetin e saj mendor dhe se një fenomen i tillë përbën kërcënim serioz për sigurinë e të gjitha grave. Pas reagimit të ashpër publik, administratorët e faqes Phica.eu njoftuan se platforma do të mbyllet përfundimisht, me pretendimin se nuk mundën ta ndalonin në kohë këtë që ndodhi.
Ky nuk është rasti i parë i tillë në Itali. Më herët, një tjetër skandal u shfaq me mbylljen e grupit privat në Facebook “Mia Moglie” (Gruaja ime), ku mbi 30 mijë burra ndanin imazhe të partnereve të tyre, gjithashtu të shoqëruara me komente të turpshme dhe seksiste.