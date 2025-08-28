Siri/ Izraeli sulmon pranë Damaskut, viktima të shumta mes tyre 6 ushtarë, bombardimi 15 km larg eventit ku ishte presidenti Al-Sharaa
Forcat tokësore izraelite kryen një operacion orët e vona të së mërkurës (27 gusht), në një vendndodhje pranë Damaskut që ishte bombarduar më parë, sipas mediave shtetërore siriane dhe burimeve të afërta.
Sulmet ajrore izraelite goditën për herë të parë vendin pranë Qeshwah, një periferi të Damaskut, duke vrarë gjashtë ushtarë sirianë, sipas Ministrisë së Jashtme. Objekti, një ish-bazë e ushtrisë siriane, u bombardua edhe të dielën e kaluar, sipas televizionit shtetëror.
Pas bastisjes së dytë, elementë ajrorë të ushtrisë izraelite u vendosën për të kryer një operacion, "detajet e të cilit nuk dihen ende", ndërsa "fluturimet intensive të zbulimit" dhe mbështetja e afërt vazhduan, raportoi agjencia zyrtare siriane e lajmeve SANA.
Që kur një aleancë e rebelëve islamistë rrëzoi Bashar al-Assad në dhjetor 2024, Izraeli ka nisur qindra bombardime në territorin sirian, të cilat vazhdojnë pavarësisht angazhimit të kohëve të fundit në dialog me autoritetet e reja nën kujdesin e Uashingtonit.
Organizata joqeveritare Observatori Sirian për të Drejtat e Njeriut pretendon se ky është operacioni "i parë" tokësor izraelit në zonën e kryeqytetit sirian që nga rënia e regjimit të mëparshëm.
Një zyrtar i Ministrisë së Mbrojtjes, i cili foli dje me Agence France-Presse në kushte anonimiteti, tha se objekti i synuar nga Izraeli përmban ndërtesa që i përkasin divizionit të 44-të të ushtrisë siriane.
SANA, duke cituar një burim qeveritar, raportoi se ushtarët sirianë gjetën pajisje "mbikëqyrjeje dhe regjistrimi zëri" në zonë përpara operacioneve izraelite të ditëve të fundit.
Sipas Observatorit Sirian për të Drejtat e Njeriut, i cili ka selinë në Britani dhe mbështetet në rrjetin e tij të gjerë të burimeve në territorin sirian, baza përmbante gjithashtu armë të përdorura nga lëvizja libaneze Hezbollah, e cila mbështetet nga Irani dhe lufton në anën e forcave të Presidentit të rrëzuar Assad.
Dy burime të Reuters thanë se pas operacionit, komandot izraelite u tërhoqën. Sipas një burimi në forcat e sigurisë siriane, operacioni rezultoi në shumë viktima. Ai nuk dha një rrëfim më specifik.
Ahmed al-Sharaa, presidenti de facto i Sirisë, po merrte pjesë në hapjen e një panairi biznesi dje, vetëm 15 kilometra nga vendi i sulmuar, sipas njërit prej burimeve të Reuters në qeverinë e tij.