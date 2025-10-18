Si vdiq themeluesi i Mango-s? Djali i tij nën hetim për vrasje! Jeta e miliarderit, rënia nga shkëmbi dhe misteri që po trondit Spanjën
Ai ishte një miliarder në Spanjë. Një burrë që preferonte të fliste përmes pëlhurave dhe vitrinave të dyqaneve, sesa përmes fjalëve.
Isak Andic, njeriu që themeloi Mango-n, duke i dhënë modës mesdhetare sofistikimin e skenës botërore, vdiq 10 muaj më parë në një mal në Katalonjë.
Lajmi u raportua si një aksident tragjik. Një burrë 71-vjeçar që humbi ekuilibrin në një shteg të Montserratit.
Por duket se hetimet kanë marrë tjetër kthesë. Autoritetet po hetojnë mundësinë e vrasjes dhe emri i djalit të tij, Jonathan, është në qendër të hetimit.
Nga Stambolli në Katalonjë
I lindur në vitin 1953 në Stamboll, në një familje hebraike sefardike me rrënjë në Selanik, Andiç u rrit mes pëlhurave dhe tregut.
Në vitet 1960, familja e tij u zhvendos në Katalonjë, duke kërkuar stabilitet dhe një fillim të ri. Isak nuk fliste mirë spanjisht, por kuptonte diçka më të thellë, gjuhën e tregtisë dhe estetikës.
Ai filloi duke shitur këmisha në rrugët e Barcelonës. Atje mësoi se si vishen njerëzit kur punojnë, si ecin, si duken kur veshin diçka që u shkon.
Ky vëzhgim u bë ADN-ja e Mango-s, të cilën ai e themeloi në vitin 1984 me vëllanë e tij Nachman. Dëshira e tij më e thellë ishte të shprehte një identitet mesdhetar, domethënë, linja të pastra, vetëbesim pa u dukur.
Mango u rrit shpejt, nga një butik i vogël në Barcelonë në një rrjet global me më shumë se 2.500 dyqane në 110 vende.
Por vetë Andic mbeti i padukshëm. Ai nuk dha intervista, nuk u shfaq në festivale mode, nuk i lejoi fotografët të hynin në zyrën e tij.
Ata që punuan me të thonë se preferonte të hynte në dyqane në heshtje, të mbante pëlhurën në duar, të pyeste një punonjës nëse rafti dukej “i pastër”.
Ai ishte i fiksuar pas detajeve, por jo pas luksit. Në sytë e spanjollëve, ai ishte rivali i Amancio Ortega-s, themeluesit të Zara-s.
Në Forbes, pasuria e tij vlerësohej në 4.5 miliardë dollarë. Por ai vetë jetonte larg vitrinave të suksesit, duke e ndarë kohën midis Barcelonës dhe shtëpisë së tij në fshat.
14 dhjetori 2024 filloi qetësisht. Isaku dhe djali i tij, Jonathan, shkuan për një shëtitje në Collbató, në rrëzë të Montserrat. Ishte një rrugë që të dy e njihnin. Askush nuk e di saktësisht se çfarë ndodhi atë mëngjes.
Disa orë më vonë, themeluesi i Mango-s u gjet i vdekur, pasi kishte rënë nga një shkëmb njëqind metra i lartë. Djali i tij telefonoi autoritetet. Raportet fillestare flisnin për një “aksident tragjik”.