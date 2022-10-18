Si u shkatërrua në 8 muaj lufte “ushtria e kuqe” e Putinit?
Performanca e ushtrise ruse gjatë tetë muajve në fushën e betejës konsiderohet më shumë se zhgënjyese.
Përkundër të gjitha mosmarrëveshjeve, presidenti rus Vladimir Putin ka “shkelur” ushtrinë e tij, pavarësisht se mburret në çdo rast për makinerinë e tij të luftës, të cilën ai e ka ndërtuar vazhdimisht për 22 vite.
Megjithatë, përtej paradave mbresëlënëse në Sheshin e Kuq, Forcave të Armatosura Ruse – përveç moralit dhe vizionit mungon menaxhimi, ekspertiza e lartë dhe sistemet moderne teknologjike, zhvillimi i trajnimit, municionet, rrjetet logjistike dhe furnizimi dhe, së fundmi, potenciali, edhe pse para 24 shkurtit ata u renditën të dytat në botë për sa i përket fuqisë.
Megjithatë, ndërsa pushtimi i Ukrainës shkatërroi befas madhështinë e tyre, imazhi i formacioneve ruse ngjall gjithçka veç një atmosfere festive, pasi zbulon bashkëjetesën parazitare të së kaluarës sovjetike me imperializmin “neo-carist” të presidentit rus, elemente që e kanë bërë ushtrinë një realitet virtual.
Megjithëse ushtria ruse daton më shumë se 5 shekuj, e krijuar në vitin 1550 me dekret të Ivanit të Tmerrshëm, tradita e saj shekullore nuk pasqyrohet aspak në aftësinë e saj aktuale luftarake, raporton abcnews.al.
Edhe nëse tradita cariste (që kur mandati katolik u krijua në 1861 gjatë udhëheqjës së Car Aleksandrit II’) u fshi me forcë nga kujtesa kolektive e rusëve gjatë periudhës sovjetike dhe as arritjet e “Ushtrisë së Kuqe” me të njëjtin emër nuk kanë qenë historikisht të pakapërcyeshme.
Në fakt, ndjekjet penale të gjeneralëve të saj, tetë prej të cilëve u ekzekutuan në vitin 1937 në udhëheqjen e Joseph Stalin, janë ndër tiparet kryesore të periudhës sovjetike që mbeten të dukshme edhe sot e kësaj dite në operacionin e ushtrisë ruse.
Megjithatë, as personaliteti i Leon Trotskit nuk ishte në gjendje të krijonte “Ushtrinë e Kuqe” mbi një bazë solide , kur ai u vu në krye gjatë krijimit të saj në 1917. Nga mesi i viteve 1930 pothuajse gjysma e ushtrisë ishte anëtare të Partisë dhe oficerët e saj ishin kualifikuar për akademitë ushtarake.
Një moment kulminat ishte pjesëmarrja e tij me 11,365,000 burra në Luftën e Dytë Botërore për të filluar një kurs rënie që atëherë, duke i dhënë fund në 1946 titullin “Ushtria e Kuqe”.
Pavarësisht shifrave të mëdha, pasi “sasia ka edhe cilësinë e saj”, siç komentonte Stalini për miliona “ushtarë të kuq”, ushtria ka qenë gjithmonë thembra e Akilit të vendit në çdo përpjekje historike për të zhvilluar hegjemoninë ndërkombëtare.
Deficitet e saj strukturore fillimisht u diagnostikuan qartë gjatë Luftës së Ftohtë nga presidenti i atëhershëm i SHBA-së, Ronald Reagan, duke e shtyrë Moskën në një garë armatimesh që ajo nuk mund ta përballonte, me rezultatin që shpenzimet e tepërta të armatimit përshpejtuan rënien e BRSS, raporton abcnews.al.
Fantazia post-sovjetike
Sistemet e armëve sovjetike u plaçkitën pas vitit 1991, kryesisht nga gjeneralët e atëhershëm me pagesë të ulët dhe operativët e KGB-së, si kontrabandisti famëkeq i armëve Viktor Butt, i cili zbrazi rezervat e harruara sovjetike brenda natës.
Megjithatë, plaçkitja e armëve ishte më e pakta nga dy të këqijat. Siç argumenton instituti i Këshillit Atlantik ,”Në fillim të viteve 1990 Rusia përdori ushtrinë masive që trashëgoi nga BRSS për të imponuar konflikte dhe baza ushtarake mbi fqinjët e saj më të dobët post-sovjetikë”, duke besuar se mbetet e paprekshme.
Por fitoret ushtarake të Ukrainës kanë “shkatërruar mitin e fuqisë ushtarake ruse”, duke arritur në përfundimin se “forca pushtuese e Putinit vuan nga mungesa gjithnjë e më e dukshme e fuqisë punëtore që minojnë përpjekjet për të portretizuar Rusinë si fuqinë ushtarake nr. 2 në botë”.
Shkaku i kolapsit të mundshëm total të ushtrisë rusë është, sipas tij, humbja e moralit, pasi ushtria ruse ka ushtarë që thjesht nuk duan të luftojnë.
Pavarësisht qëllimit të deklaruar të presidentit rus për t’i udhëhequr ukrainasit në një dimër të ashpër lufte dhe për t’i mposhtur ata, shumica e analistëve besojnë se bora e parë do të jetë katalizator për Forcat e Armatosura Ruse pasi problemet operacionale, koordinuese dhe performancës janë grumbulluar në atë masë sa është vetëm çështje kohe para se ata të shkaktojnë një ortek të aftë për të shkatërruar plotësisht makinerinë ruse të luftës, raporton abcnews.al.
Por rolin kryesor e luan vetë Putini. Në prapaskenë, “gjeneralët e Rusisë po minojnë Putinin”. Të paktën tetë gjeneralë dhe admiralë, duke përfshirë Alexander Dvornikov, Alexander Tchaiko, Andrei Serdyukov, Dmitri Bulgakov, Alexander Zhuravlev dhe Igor Osipov, u zëvendësuan në shtatë muajt e fundit, ndërsa dhjetë humbën jetën në fushën e betejës, një tregues për problemet e ushtrisë ruse.
Ky i fundit “vuan nga korrupsioni endemik, morali i ulët dhe lidershipi i dobët, me iniciativë të pamjaftueshme individuale dhe komandantë të pavullnetshëm për të pranuar përgjegjësinë personale,” duke përmenduar frikën nga dështimi që ka qenë instinkti mbizotërues që nga Bashkimi Sovjetik.