Si reagoi Biden kur e njoftuan për sulmin mbi Ukrainë, telefonata urgjente me Zelenskyn

Presidenti i SHBA-së Joe Biden ishte në telefon me zyrtarë të lartë të sigurisë kombëtare në momentet para dhe pasi homologu i tij rus Vladimir Putin njoftoi se po fillonte një ndërhyrje ushtarake në Ukrainë, bën të ditur CNN.



Ndihmësit e sigurisë kombëtare ishin grumbulluar në krahun perëndimor të mërkurën në mbrëmje, duke u përgatitur për atë që zyrtarët amerikanë kishin paralajmëruar se ishte një sulm i afërt ndaj Ukrainës, kur fjalimi i Putinit filloi të transmetohej në televizionin rus rreth orës 21:45.

Duke u shfaqur para agimit në Rusi, fjalimi erdhi si befasi.

Në Kombet e Bashkuara, ambasadorja Linda Thomas Greenfield kishte folur me telefon me Biden në momentet para fjalës së saj në një seancë urgjente të Këshillit të Sigurimit. Ai i kërkoi asaj “të përcillte në termat më të fortë të mundshëm mbështetjen e tij dhe tonën të palëkundur për Ukrainën,” tha ajo rreth orës 21:45, pothuajse në të njëjtën kohë me fjalimin e Putinit.

Fjalimi i saj nuk pasqyronte zhvillimin e madh që Putin kishte shpallur zyrtarisht pushtimin. Fotot nga salla e mbledhjes së Këshillit të Sigurimit tregojnë se ajo i dërgoi mesazhe delegacionit ukrainas, duke thënë se “do të doja që ta kisha lajmin përpara se të mbaroja fjalët e mia”.

Në Shtëpinë e Bardhë, Biden thirri një telefonatë “të sigurt” me sekretarin e lartë ushtarak të Mbrojtjes Lloyd Austin dhe Gjeneral Mark Milley, Sekretarin e Shtetit Antony Blinken dhe Këshilltarin e Sigurisë Kombëtare Jake Sullivan.

Sapo ka kaluar ora 22:00, aktiviteti në “West Wing” u ndal për pak kohë pasi televizionet e sintonizuara me CNN treguan ekipet që raportonin se dëgjonin shpërthime në Kiev dhe Kharkiv, duke veshur me ngut veshjet e tyre mbrojtëse dhe helmetat.

Në zyrat e tyre, Sullivan dhe ndihmës të tjerë punuan në hartimin e deklaratës fillestare të Biden, duke deklaruar veprimet e Rusisë “të paprovokuara dhe të pajustifikuara” dhe duke u zotuar se “Bota do ta mbajë Rusinë përgjegjëse”. Deklarata e Biden u bë në orën 22:25.

Afërsisht një orë më vonë, një kërkesë erdhi nga presidenti ukrainas Volodomyr Zelensky për të folur me Biden, i cili ishte i etur për ta marrë atë në telefon. Më herët gjatë ditës, zyrtarët morën parasysh shqetësimet publike të Zelensky, duke përfshirë shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme dhe mobilizimin e rezervistëve ushtarakë, duke besuar se ishte hera e parë që ai kishte përcjellë publikisht shqetësimet që ata kanë diskutuar privatisht për javë të tëra.

Në telefonatën e tyre, e cila zgjati afërsisht 10 minuta, Zelensky i kërkoi Bidenit që “t’u bëjë thirrje liderëve të botës që të flasin qartë kundër agresionit flagrant të Presidentit Putin dhe të qëndrojnë me popullin e Ukrainës”.

Ndërsa Biden po fliste me Zelenskyn, ndihmësit e tij ishin gjithashtu në telefon në Evropë, ndërsa përgatiteshin të njoftonin atë që një zyrtar e përshkroi si “shkallë të plotë” të sanksioneve, të cilat mund të përfshijnë kontrolle të eksportit, kufizime në bankat e mëdha dhe bllokime ndaj rrethit të ngushtë të Putinit.

Biden e fillon të enjten me informime shtesë përpara se të marrë pjesë në një sesion virtual të G7, ku sanksionet do të diskutohen midis vendeve kryesore të industrializuara në botë.

Dhe në mesditë, Biden do të flasë me popullin amerikan nga Shtëpia e Bardhë.BW