Si në filma, ndiqej nga policia, gruaja përfundon në det me gjithë makinë

Një shofere ka përfunduar në det bashkë me makinën e saj gjatë një ndjekjeje nga policia. Videoja tregon makinën duke ecur me shpejtësi nga skela e famshme e plazhit, e cila ishte e mbushur me njerëz rreth orës 23:20.

Shoferja rreth të 20-ave, arriti të dilte nga makina dhe të largohej me not. Ndërkohë, një nga dy kafshët shtëpiake të shoferes u shpëtuan nga policia.

Shoferja u arrestua më vonë.