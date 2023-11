Si në filma/ “Këmba-këmbës” me kriminelin, kamera në trupin e policit filmon ndjekjen e çmendur

Kjo video mund të jetë ndjekja e policisë më emocionuese dhe e mbushur me aksion dhe nuk është realizuar as në filmat hollivudian. Kjo ndjekje me motoçikletë e policisë u zhvillua në rrugët e ngushta të qytetit brazilian të Osasco, Sao Paulo në vitin 2021 dhe u kap nga kamera e trupit të një oficeri policie me motoçikletë. I kërkuari shihet duke hipur në një Honda XRE 300cc me një pasagjer në pjesën e pasme, ndërsa udhëton me shpejtësi të lartë për t’iu shmangur oficerëve të policisë që e ndjekin nga pas.

Në videon 6-minutëshe, dyshja i shmangen ngushtësisht makinave, autobusëve, një makinë tjetër policie dhe madje edhe një shkalle. Ndjekja tregon një sërë kthesash të ngushta fluturime në ajër. Me gjithë një sërë gabimesh të afërta që të lënë pa frymë, polici arrin të qëndrojë në motoçikletë, ndërsa pasagjeri kthehen rregullisht të tronditur për të parë se po i ndjekin nga pas.