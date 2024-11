Si fitoi Donald Trump 500 milionë dollarë me një postim në rrjetin e tij social

Aksionet e mediave sociale të Presidentit të zgjedhur Donald Trump kishin rënë shpejt pas një ngritjeje të shkurtër pas fitores së tij në zgjedhje këtë javë. Më pas, me një postim të vetëm në Truth Social, ai ndihmoi në rritjen e aksioneve përsëri – dhe shtoi një gjysmë miliardë dollarë në pasurinë e tij neto si rezultat.

Në hapjen e tregut të së premtes, në atë që ndoshta ishte një tregti klasike “blej thashethemet dhe shes lajmet,” aksionet e Trump Media and Technology Group kishin rënë me 42% që nga kulmi i fundit të mërkurën pas hapjes. Tregtarët shpesh blejnë aksione duke parashikuar një ngjarje pozitive për një kompani – dhe kur ajo ndodh, ata shesin për të marrë pjesën e tyre të fitimit.

Por pastaj, gjysmë ore pas fillimit të tregtimit të së premtes, kur aksionet ishin përsëri në rënie, Trump bëri një postim në Truth Social për aksionet e kompanisë: “Ka thashetheme dhe/ose deklarata të rreme, të pavërteta dhe ndoshta të paligjshme të bëra nga, ndoshta, manipulues të tregut ose shitës të shkurtër, se unë jam i interesuar të shes aksionet e Truth. KËTO THASHETHEME OSE DEKLARATA JANË TË RREME. NUK KAM ASNJË QËLLIM PËR T’I SHITUR!”

Menjëherë pas kësaj, aksionet u ngritën, duke u rritur gati 15% të premten. Trump është aksioneri më i madh individual i kompanisë, dhe 114.75 milionë aksionet e tij tani vlejnë rreth 3.7 miliardë dollarë, nga 3.2 miliardë dollarë që ishin në hapjen e tregut të së premtes.

Rritja e së premtes ndihmoi që aksionet të mbyllnin javën me një rritje – por jo shumë. Trump Media u rrit me vetëm 4.4% gjatë pesë ditëve të fundit.

Kompania është cilësuar si një “meme stock” që ka qenë jashtëzakonisht e paqëndrueshme që kur u bë publike në mars dhe nuk bazohet në vlerën e saj të mirëfilltë të biznesit. Gjatë vitit, aksionet e Trump Media janë tregtuar si një lloj treguesi për shanset e Trump në zgjedhje. Aksionet u katërfishuan në vlerë gjatë një periudhe pesë-javore përpara se të binin me 41% gjatë tre ditëve në fund të javës së kaluar. Më pas, ato u rimëkëmbën ndjeshëm një ditë para zgjedhjeve.

Biznesi i Truth Social është i vogël krahasuar me rivalët më të njohur si X, TikTok dhe Instagram. Kompania është në krizë financiare dhe tha se ka sjellë më pak se 1 milion dollarë të ardhura në tremujorin e fundit.

Trump më parë ka thënë se nuk ka ndërmend të shesë aksionet e tij në kompani. Kjo gjithsesi do të ishte e vështirë për t’u bërë, pasi vlera e kompanisë varet pothuajse tërësisht nga pronësia dhe pjesëmarrja e Trump në Truth Social, produkti i saj kryesor. Por rikujtimi i së premtes ishte i mjaftueshëm për t’u dhënë shpresë tregtarëve se Trump do të vazhdojë me kompaninë, edhe pse ai është President i Shteteve të Bashkuara.

Fakti që Trump mund të përfitojë financiarisht nga deklaratat që bën në platformën e tij të mediave sociale ka ngritur shqetësime etike – ashtu si edhe lidhjet e tij të shumta të tjera të biznesit./ CNN