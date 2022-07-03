Shume armë në Ukrainë, çfarë pajisjesh ushtarake po jep bota?
Ukraina ka rinovuar thirrjen e saj për më shumë furnizime me armë për t’i rezistuar pushtimit rus.
Presidenti Volodomyr Zelensky tha në takimin e kësaj jave të NATO-s: “Ne duhet të thyejmë avantazhin e artilerisë ruse. Ne kemi nevojë për sisteme shumë më moderne.”
Nëse Ukraina nuk do të merrte armët e nevojshme për të mposhtur Rusinë, tha ai, udhëheqësit e NATO-s do të përballeshin me një luftë të ardhshme me Moskën vetë.
Sasi të mëdha pajisjesh ushtarake i janë dhënë Ukrainës nga më shumë se 30 vende, por armatimi i rëndë ka qenë i ngadalshëm për të mbërritur dhe në disa zona trupat ukrainase janë goditur rëndë.
Cilat vende po japin më shumë?
Për sa i përket shpenzimeve, SHBA-ja është zotuar të sigurojë shumë më tepër armë se çdo vend tjetër individual.
Mbretëria e Bashkuar dhe Polonia janë zotuar të jenë pas Amerikës.
Shtëpia e Bardhë thotë se SHBA-ja ka dhënë 6.3 miliardë dollarë (5.2 miliardë £) ndihmë për sigurinë e Ukrainës që kur presidenti Joe Biden mori detyrën në janar 2021.
Mbretëria e Bashkuar thotë se ka siguruar 1.6 miliardë dollarë (1.3 miliardë £) , që nga fillimi i luftës.
Presidenti Zelensky ka apeluar për më shumë fonde dhe ka thënë se kostoja mujore e mbrojtjes për Ukrainën ishte rreth 5 miliardë dollarë (4.1 miliardë paund).
Cilat janë sistemet kryesore?
Profesionistët ushtarakë thonë se suksesi në fushën e betejës kërkon një gamë të madhe armatimesh, si dhe trajnime, pjesë këmbimi dhe mbështetje të tjera.
“Asnjë sistem armësh nuk është një plumb argjendi,” sipas gjeneralit Mark Milley, Kryetar i Shefave të Përbashkët të Shtabit të SHBA.
Megjithatë, disa sisteme armësh besohet se kanë luajtur rol kyç në konflikt deri më tani.
Raketa me rreze të gjatë
Analistët thonë se Ukraina ka shumë nevojë për furnizime më të mira të artilerisë dhe municionit për të mbajtur pozicionet kyçe.
Deri më tani, mendohet se 10 raketahedhës të shumëfishtë me rreze të gjatë veprimi ose janë dorëzuar në Ukrainë ose janë në rrugëtim, nga SHBA, Britania e Madhe dhe Gjermania.
Ukraina thotë se nevojiten shumë të tjera për të penguar përparimin e Rusisë.
Sistemet amerikane janë sistem raketash artilerie me lëvizshmëri të lartë M142 ose Himars.
E rëndësishmja është se rrezet e Himarsit dhe shumë sistemeve të tjera ndryshojnë sipas municioneve të përdorura dhe donatorët perëndimorë nuk i kanë ofruar municionet me rrezen më të gjatë.
Municionet e dërguara aktualisht në Ukrainë i japin sistemit një rreze prej rreth 43.5 milje (70 km), e cila është e krahasueshme me sistemin Smerch në anën ruse.
Sidoqoftë, Himars është shumë më i saktë se sistemet ekuivalente ruse.
Howitzers
Australia, Kanadaja dhe SHBA-ja kanë dërguar gjithashtu më shumë se 100 obusa M777 dhe 300,000 fishekë municionesh 155 mm në Ukrainë.
Gama e M777 është e ngjashme me obusin rus Giatsint-B dhe shumë më i gjatë se arma e tërhequr e Rusisë D-30.
Artileria e Ukrainës e projektuar nga Pakti i Varshavës përdor predha 152 mm.
Por ndërsa rezervat po mbarojnë, Ukraina po kalon te municioni 155 mm i konfiguruar nga NATO.
Riorientimi i furnizimeve të municionit të Ukrainës është i komplikuar dhe i vështirë, dhe raportet sugjerojnë se forcat ukrainase po vuajnë një mungesë serioze në disa zona.
Perëndimi ka qenë relativisht i ngadalshëm për t’iu përgjigjur kërkesës së Ukrainës për armë të rënda.
Në fazat e hershme të luftës kishte shqetësime për provokimin e Rusisë.
Politikanët gjithashtu nënvlerësuan seriozisht nivelin e rezistencës ukrainase.
Me kalimin e kohës, këto qëndrime kanë ndryshuar, megjithëse ka ende pikëpyetje në lidhje me vendosmërinë e perëndimit për të vazhduar furnizimin me armë të Ukrainës.
Në fillim fokusi ishte në sigurimin e Ukrainës me armë të përputhshme – ato që ushtarët janë trajnuar për t’i përdorur.
Kjo përfshinte tanke të epokës sovjetike, sisteme të mbrojtjes ajrore dhe municione.
Aktualisht ka një tranzicion në dërgimin e armëve më moderne perëndimore me shpresën se do të jetë më e qëndrueshme në një afat më të gjatë.
Por kjo ka sjellë më shumë sfida. Sistemet moderne të armëve janë shpesh më komplekse dhe kërkojnë trajnim, jo vetëm për mënyrën e përdorimit të tyre, por për mirëmbajtjen dhe riparimin e tyre.
Por Ukraina ende beson se nuk po merr mjaftueshëm armë.
Në fillim të luftës Ukraina bëri thirrje për më shumë avionë luftarakë. Deri më tani asnjë nuk është dorëzuar.
Armët antitank
Të paktën 5,000 armë Nlaw të dizajnuara për të shkatërruar tanke me një goditje të vetme, janë dërguar në Ukrainë.
Armët mendohet se kanë qenë veçanërisht të rëndësishme në ndalimin e avancimit të forcave ruse në Kiev në orët dhe ditët pas pushtimit.
“Nlaw ishte absolutisht kritik për ndalimin e goditjeve ruse në tokë në fazat e hershme të luftës,” sipas Justin Bronk i Institutit Mbretëror të Shërbimeve të Bashkuara.
Tanke
Ukraina ka marrë më shumë se 230 tanke të projektuara nga Pakti i Varshavës nga Polonia dhe Republika Çeke.
Forcat e armatosura të Ukrainës kanë përdorur T-72 për dekada dhe kanë aftësi mirëmbajtjeje dhe pjesë këmbimi, përveç ekuipazhit të trajnuar.
Dhurimi i tankeve nga Polonia është plotësuar pjesërisht nga armatimet alternative nga vendet aleate, duke përfshirë tanket Challenger 2 nga MB.
Dronët
Dronët janë paraqitur shumë në konflikt deri më tani, ku shumë prej tyre janë përdorur për operacione mbikëqyrjeje dhe shënjestrimi.
Turqia i ka shitur Ukrainës drone të armatosur Bayraktar TB2 në muajt e fundit, ndërsa prodhuesi turk i sistemit ka dhuruar drone në mbështetje të saj.
Analistët thonë se Bayraktar TB2 kanë qenë jashtëzakonisht efektivë, duke fluturuar në rreth 25,000 feet (7,600 m) përpara se të zbrisnin për të sulmuar objektivat ruse me bomba të drejtuara me lazer.
Ata besohet se kanë shkatërruar helikopterë, anije detare dhe sisteme raketore.
Ato janë përdorur gjithashtu për të siguruar vendndodhjet e sakta të pozicioneve ruse për goditjet e artilerisë precize.
Mbrojtjet ajrore
Ukraina i ka mohuar me sukses Rusisë kontrollin e plotë të hapësirës ajrore të vendit gjatë konfliktit, por ka bërë thirrje vazhdimisht për sisteme më të mira të mbrojtjes ajrore.
Në ditët në vijim, Uashingtoni pritet të njoftojë se do të dërgojë NASAMS, një sistem të avancuar raketash tokë-ajër në Ukrainë.
Kiev ka marrë gjithashtu mbrojtje ajrore S-300 nga Sllovakia.