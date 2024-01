Shtyhet sërish gjyqi kundër ish-presidentit Trump

Sëmundja e një anëtari të jurisë me Covid detyroi një shtyrje të minutës së fundit të hënën të një gjyqi për shpifje ndaj ish-Presidentit Donald Trump, lidhur me komentet e tij për shkrimtaren E. Jean Carroll, e cila e paditi atë me akuzën se ai kishte përdhunuar në vitet 1990.

Nuk është ende e qartë se kur do të rifillojë gjyqi. Gjykata është në pritje të rezultateve të testeve për COVID për të gjithë anëtarët e jurisë; Një nga avokatët e zotit Trump gjithashtu nuk është ndjerë mirë, por ka rezultuar negativ, dhe ekipi i tij dëshiron të shtyjë dëshminë e kandidatit kryesor republikan për president deri pas zgjedhjeve paraprake të së martës në Nju Hempshër.

Nuk kishte asnjë lajm nëse vetë zoti Trump ndihej mirë apo jo pasi ai nuk mbajti maskë në gjykatë kur mori pjesë në një seancë të shkurtër të hënën. Gjykatësi Lewis A. Kaplan njoftoi se njërit nga nëntë anëtarëve të jurisë iu tha të shkonte në shtëpi dhe të bënte një test për koronavirusin pasi raportoi se kishte temperaturë.