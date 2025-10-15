Shtohen tensionet në Europë/ Bombarduesit gjermanë Eurofighter arrijnë në Poloni
Gjermania do të stacionojë avionë luftarakë Eurofighter në bazën ajrore ushtarake polake në Malbork për të mbrojtur krahun lindor të NATO-s dhe për të investuar dhjetë miliardë euro në dronë.
Kjo u njoftua nga Ministri gjerman i Mbrojtjes Boris Pistorius (SPD) në margjinat e një takimi të ministrave të mbrojtjes të NATO-s në Bruksel.
Lidhur me angazhimin e ri në Poloni, politikani i SPD-së deklaroi: “Ne do të kontribuojmë në mbrojtjen e krahut lindor me fluturime patrullimi.Kjo do të na bëjë edhe më aktivë dhe edhe më të pranishëm e të dukshëm në kufirin lindor të aleancës”.
Lidhur me miliarda dollarët e investuar në dronë, ai tha se këto duhet të prodhohen në vitet e ardhshme. Kjo vlen për të gjitha llojet e dronëve, përfshirë dronët sulmues. Sjellja agresive e Presidentit rus Vladimir Putin tregon se nuk mund të heqim dorë për asnjë moment në forcimin e gatishmërisë mbrojtëse.
Sipas raportimeve, angazhimi shtesë gjerman për mbrojtjen e krahut lindor do të zbatohet si pjesë e misionit të NATO-s “Eastern Sentry”. Ai u lançua në shtator në përgjigje të shkeljeve të dyshuara të qëllimshme të hapësirës ajrore nga dronët kamikazë rusë në Poloni. Iniciativa mobilizon kryesisht aftësi shtesë mbikëqyrjeje dhe mbrojtjeje ajrore.
Gjermania, për shembull, aktualisht po ofron katër avionë luftarakë Eurofighter që mund të marrin pjesë në fluturime sigurie të armatosura mbi Poloni nga baza ajrore Rostock-Laage. Vendosja e re në Poloni është planifikuar të fillojë në dhjetor dhe të zgjasë të paktën deri në mars të vitit të ardhshëm. Përveç Gjermanisë, në “Eastern Sentry” po marrin pjesë edhe Franca, Britania e Madhe, Republika Çeke dhe Danimarka.