Shtëpia e Bardhë përshëndet shtyrjen e armëpushimit, Kirby: Me rëndësi lirimi i pengjeve

Shtëpia e Bardhë përshëndeti shtyrjen e armëpushimit mes Izraelit dhe Hamasit edhe me dy ditë të tjera. Zëdhënësi i sigurisë kombëtare të SHBA-së, John Kirby, tha se SHBA-ja mirëpret zgjatjen e marrëveshjes së pengjeve dhe do të donte ta shihte atë të zgjatej më shumë se dy ditë, edhe pse kjo do të varet nga qëndrimi i Hamasit për të liruar pengjet, raportojnë mediat e huaja.

“Mendoj se është e rëndësishme të kujtojmë se Hamasi ka të ngjarë të mos mbajë të gjithë pengjet bashkë. Hamasi ndoshta ka pengje në më shumë se një vendndodhje, dhe ka grupe të tjera që mund të mbajnë disa prej këtyre pengjeve gjithashtu dhe kushtet mund të jenë krejtësisht të ndryshme”, deklaroi Kirby.



John Kirby, tërhoqi gjithashtu vëmendjen për rritjen e flukseve të ndihmave humanitare në Gaza të mundësuara. Ai tha se 200 kamionë kaluan kufirin sot, duke bërë gjithsej 2000 të tillë gjatë gjashtë ditëve të fundit, disa prej të cilëve transportonin karburant.

"Çdo ditë, dhe kjo është pjesa e kësaj marrëveshjeje pengjesh që ndoshta nuk merr aq vëmendje sa meriton ka lejuar një rritje të ndihmës humanitare në Gaza," tha Kirby.