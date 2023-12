Shtëpia e Bardhë pajtohet me Izraelin se lufta në Gaza mund të zgjasë me muaj

Zëdhënësi i Këshillit të Sigurimit të Shtëpisë së Bardhë, John Kirby foli për një kalim në “operacione me intensitet të ulët”.

Shtetet e Bashkuara pajtohen me Izraelin se lufta kundër grupit islamik palestinez Hamas në Gaza mund të vazhdojë për muaj të tërë, por Uashingtoni po diskutonte më shumë ndërhyrje “kirurgjikale” në aspektin e shtrirjes dhe shkallës, tha sot Shtëpia e Bardhë. “Ne pajtohemi me izraelitët se ky konflikt mund të zgjasë me muaj,” tha zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë të Shtëpisë së Bardhë.

Duke iu referuar vizitës në Lindjen e Mesme të Këshilltarit të Sigurisë Kombëtare Jake Sullivan, Kirby tha sot Sullivan foli me presidentin palestinez Mahmoud Abbas çështja e qeverisjes së Gazës pas luftës.