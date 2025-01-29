Shtëpia e Bardhë anulon urdhrin për ngrirjen e granteve federale pas kritikave të ashpra
Zyra e Buxhetit të Shtëpisë së Bardhë ka anuluar urdhrin për ngrirjen e granteve federale, sipas një memoje të re të siguruar nga The Washington Post. Kjo masë vjen pas kritikave të ashpra që pasuan vendimin e administratës për të pezulluar shpenzimet federale në fillim të kësaj jave.
Në një memo të datës së mërkurë, e cila u shpërnda në agjencitë federale, drejtori i përkohshëm i Zyrës së Menaxhimit dhe Buxhetit të Shtëpisë së Bardhë (OMB), Mattheë J. Vaeth, deklaroi se memorandumi M-25-13 “është i anuluar”. Urdhri fillestar, i lëshuar të hënën, kishte udhëzuar agjencitë federale të “pezullonin përkohësisht të gjitha aktivitetet e lidhura me alokimin ose shpërndarjen e ndihmave financiare federale.”
Vendimi për ngrirjen e granteve federale shkaktoi konfuzion dhe kaos në Uashington, duke vënë në rrezik programe të rëndësishme qeveritare që financojnë shkollat, ofrojnë strehim dhe sigurojnë aksesin në kujdesin shëndetësor për amerikanët me të ardhura të ulëta. Disa shtete raportuan probleme në aksesimin e fondeve për programin Medicaid, ndërsa autoritetet e strehimit publik njoftuan se ishin të bllokuara nga portalet e financimit deri të mërkurën.
Zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt, deklaroi të martën se ndihmat për individët nuk do të ndaleshin. Megjithatë, administrata e Trumpit vendosi të tërhiqte urdhrin një ditë pasi një gjykatës federal në Uashington, D.C., vendosi pezullimin e përkohshëm të tij deri më 3 shkurt. Ky vendim u dha për t’i dhënë më shumë kohë grupeve të shoqërisë civile, organizatave jofitimprurëse dhe bizneseve – të përfaqësuara nga grupi me prirje të majta Democracy Forëard – për të sfiduar ligjshmërinë e direktivës.
Ndërkohë, rreth 24 prokurorë të përgjithshëm nga shtete të ndryshme ngritën një padi kundër administratës të martën, duke argumentuar se pezullimi i shpenzimeve federale ka dëmtuar qytetarët e tyre.
Shtëpia e Bardhë nuk ka dhënë ende një koment zyrtar mbi këtë zhvillim.