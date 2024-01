Shkrimtari afgan Khaled Hosseini i prekur për situatën në Afganistan: SHBA të mbrojë gratë nga sundimi taleban

Khaled Hosseini, autori i Best Sellerit “Gjuetari i balonave” dhe romaneve të tjerë, i lindur në Afganistan, iu ka kërkuar Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve të tyre të “ushtrojnë presion legjitim” mbi talebanët në përpjekje për të mbrojtur të drejtat e njeriut të grave dhe vajzave afgane.

Në një intervistë për CBS News, Hosseini tha se skenat “absolutisht prekëse” që vijnë nga Afganistani për momentin “flasin për frikën dhe ankthin që populli afgan ka me ardhjen e talebanëve”. “Unë shqetësohem për njerëzit e Afganistanit, veçanërisht gratë dhe fëmijët që vuajtën më shumë herën e fundit kur talebanët sunduan këtë vend”, tha ai.

Autori, i cili ka qenë Ambasador i Vullnetit të Mirë për UNHCR (Këshilli i Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut) deri në 2006, tha se ndërsa “përparim i madh u bë” për gratë nën mbikëqyrjen amerikane në Afganistan “tani e gjithë kjo është e kërcënuar dhe askush nuk e di se çfarë do të ketë e ardhmja për Afganistanin”.

Duke paralajmëruar se trashëgimia e SHBA mbetet në pikëpyetje, Hosseini tha se “SHBA dhe aleatët e saj duhet të ushtrojnë presion legjitim dhe të përshtatshëm ndaj talebanëve për të mos përdorur dhunën si mjet kundër qytetarëve afganë dhe për të respektuar të drejtat thelbësore të njeriut të qytetarëve afganë, veçanërisht atyre të grave dhe vajzave”.

Romani i Hossein i vitit 2008 “Një mijë diell vezullues” përshkruan pengesat dhe rreziqet me të cilat përballen dy protagonistet femra të librit “kur talebanët marrin kontrollin” dhe “jeta bëhet një luftë e dëshpëruar kundër urisë, brutalitetit dhe frikës”.

Duke kujtuar se si ishte jeta për njerëzit afganë para ardhjes së Shteteve të Bashkuara, Hosseini tha për CBS News: “Talebanët i shkaktuan dhe imponuan një interpretim shumë drakonian dhe të rreptë të ligjit islamik nga populli afgan.

“Kjo preku veçanërisht gratë, të cilave u ndalohej të largoheshin nga shtëpia. Ato në thelb u sekuestruan në shtëpitë e tyre, i bënë të burgosura brenda shtëpive të tyre. Ata nuk mund të dilnin pa një shoqërues mashkull, nuk ishin në gjendje të mbanin punë, nuk ishin në gjendje të arsimohen, ata nuk ishin në gjendje të përfaqësonin vendin në qeveri. Ato as nuk ishin në gjendje të shfaqnin fytyrat e tyre në publik. Burra dhe gra u rrahën publikisht. Të gjithë mbajnë mend imazhe të tmerrshme të ekzekutimeve publike,” tha autori.

I pyetur se çfarë beson se do të jetë trashëgimia e periudhës së pushtimit amerikan në Afganistan, autori tha se ndërsa 20 vitet e fundit ishin “të mbushura me hapa të gabuar, llogaritje të gabuara dhe gabime që u bënë gjatë rrugës, me shumë njerëz të humbur, pati përparim të madh gjithashtu”.

Hosseini theksoi se: “Gratë u kthyen në fuqinë punëtore, gratë zunë 25 përqind të vendeve në sallën e ulët të parlamentit. Gratë ishin në televizion, duke dhënë lajme, gratë ishin në kujdesin shëndetësor, arsim, ato u bashkuan me policinë, u bënë guvernatore të përkohshme … kështu që u arrit përparim. Ndërsa tani e gjithë kjo është e kërcënuar dhe askush nuk e di se çfarë do të sjellë e ardhmja për Afganistanin dhe për këtë arsye ajo trashëgimi tani është në pikëpyetje” paralajmëroi ai.