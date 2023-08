Shqetësime rreth sigurisë, SHBA kufizon vizat për këtë shtet

SHBA ka shtrënguar hyrjen pa viza për hungarezët në territorin e saj, mes shqetësimeve të sigurisë që rrjedhin nga politikat e kryeministrit Viktor Orban. Hungarezët tani do të kufizohen në një hyrje të vetme në Shtetet e Bashkuara, ndërsa periudha e vlefshmërisë së udhëtimit është reduktuar nga dy vjet në një.

Ashtu si qytetarët e 39 vendeve të tjera në Programin e Heqjes së Vizave, hungarezët mund të udhëtonin më parë në SHBA për tre muaj, sa herë të dëshironin. Problemet e sigurisë që rrjedhin nga politika masive e natyralizimit të vendosur nga Orban, tani e kanë ndryshuar këtë politikë, sipas Ambasadës së SHBA në Budapest.

Uashingtoni ka kërcënuar prej kohësh se do të vendosë kufizime udhëtimi për Hungarinë bazuar në shqetësimet se identitetet e gati 1 milion të huajve, të cilëve u janë dhënë pasaporta hungareze në dekadën e fundit, nuk janë verifikuar siç duhet.

Hungaria, një vend me 10 milionë banorë, u ka dhënë shtetësinë hungarez-folësve në vendet fqinje që nga viti 2011, duke provokuar tensione gjeopolitike veçanërisht me Ukrainën. Rrjetet kriminale ishin në gjendje të përfitonin nga kjo skemë për të marrë me mashtrim pasaporta autentike hungareze, pretendojnë SHBA.

Shtetësia është dhënë shpejt “pa verifikim adekuat të identitetit” të aplikantëve, deklaroi ambasada amerikane, duke kritikuar Orbanin për refuzimin e “përmirësimit të plotë të kësaj dobësie”. Zyrtarët amerikanë thuhet se janë përpjekur ta zgjidhin këtë çështje prej vitesh.

Budapesti e quajti këtë veprim “hakmarrje nga presidenti Joe Biden”, sepse refuzoi të ndajë me Uashingtonin listën e hungarezëve jashtë shtetit. Që nga kthimi i tij në pushtet në vitin 2010, Viktor Orban është përplasur rregullisht me SHBA-në.

Udhëheqësi nacionalist i ekstremit të djathtë ishte i afërt me ish-presidentin Donald Trump dhe akuzon qeverinë aktuale amerikane se po përpiqet ta dobësojë atë. Të paktën 2 milionë hungarezë etnikë jetojnë në vendet fqinje, kryesisht në Rumani, Serbi dhe Ukrainë.

Kritikët e programit të natyralizimit thanë se Orban gjithashtu lejoi hungarezët etnikë jo taksapagues, që banonin jashtë vendit, të votonin në zgjedhjet hungareze, duke i dhënë partisë Fidesz në pushtet një avantazh elektoral.