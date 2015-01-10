Gruaja kërkon macen nëpër shtëpi...a mund ta mendoni ku ishte fshehur...
Macet nuk janë kurrë përreth kur ju i doni ato.
Ato janë shpesh jashtë duke gjuajtur apo duke u ngjitur diku dhe rrallë vijnë kur ju i thërrisni, citon lajmifundit.al.Por nganjëherë ato janë drejtë para syve tuaj dhe ju nuk keni asnjë ide se ku mund të jenë, si një grua, e cila quhet Znj ëallace, e cila ka treguar këtë ngjarje shumë për të qeshur.
Ajo kërkoi për 10 minuta në shtëpi macen e saj, dhe vetëm pasi u shqetësua e gjeti atë pikërisht para syve.