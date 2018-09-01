LEXO PA REKLAMA!

Shpërthen rafineria e naftës, 1800 banorë evakuohen nga policia

Lajmifundit / 1 Shtator 2018, 16:21
Bota

Një shpërthim zjarri ka ndodhur në një rafineri nafte në Gjermaninë jugore ku kanë vdekur tetë perosona  dhe rreth 1800 banorë të zonës janë evakuuar nga policia, raportojnë mediat gjermane.

Incidenti në rafinerinë ka nodhur pranë Ingolstadt, e cila ndodhet rreth 80 km në veri të Mynihut. Mësohet se ngjrja  ka nodhur në oerët e para të mëngejsit të ditës së sotme. Qindra zjarrfikës kanë shkuar në vendin e ngjarjes dhe një deklaratë e policisë tha se kishte “rrezik për shpërthime më të mëdha”.

Shkaku i shpërthimit  që shkaktoi edhe një rreze tymi toksik prej 20 km mbetet ende i panjohur.

