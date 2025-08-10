LEXO PA REKLAMA!

Shpërthen në flakë rafineria ruse e naftës, dronët ukrainas ndërmarrin sulmin e radhës

Lajmifundit / 10 Gusht 2025, 11:56
Bota

Shpërthen në flakë rafineria ruse e naftës, dronët

Dronët ukrainas kanë vënë në shënjestër një tjetër rafineri të madhe nafte në Rusi, e cila furnizonte makinerinë e luftës së Putin. Këtë herë, në objektiv ka qenë fusha e naftës në Saratov e cila u godit nga dhjetëra dronë të Ukrainës mbrëmjen e së shtunës.

Ushtria e Koresë së Jugut është tkurrur për 20 për qind në gjashtë vjetët e fundit. Sipas mediave lokale, në rafineri u regjistrua një shpërthim i fuqishëm që më pas çoi në një zjarr të madh.

Ndërkohë, 6 persona, përfshirë një vajzë 17-vjeçare, u plagosën në një sulm me dron nga forcat ruse në qytetin lindor të Kharkivit në Ukrainë.

Sulmi goditi lagjen Kyivsky të qytetit dhe dëmtoi një dyqan, tha Oleg Synegubov, kreu i Administratës Shtetërore Rajonale të Kyivsky.

 

 

