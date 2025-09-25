LEXO PA REKLAMA!

Shpërthen në flakë makina në mes të rrugës, lëndohet 46-vjeçari

Lajmifundit / 25 Shtator 2025, 16:43
Shpërthen në flakë makina në mes të rrugës,

Të paktën një person është plagosur pasi një automjet shpërtheu në flakë në një rrugë kryesore në lagjen Yad Eliyahu të Tel Avivit.

Mediat izraelite raportojnë se i plagosuri është një 46-vjeçar, i cili ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

Policia dhe zjarrfikësit kanë ndërhyrë menjëherë në vendngjarje, ndërsa autoritetet kanë nisur hetimet për të zbardhur shkaqet e shpërthimit.

Ende nuk është e qartë nëse bëhet fjalë për një aksident, defekt teknik apo ndonjë akt të qëllimshëm.

 

