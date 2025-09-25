Shpërthen në flakë makina në mes të rrugës, lëndohet 46-vjeçari
Të paktën një person është plagosur pasi një automjet shpërtheu në flakë në një rrugë kryesore në lagjen Yad Eliyahu të Tel Avivit.
Mediat izraelite raportojnë se i plagosuri është një 46-vjeçar, i cili ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
Policia dhe zjarrfikësit kanë ndërhyrë menjëherë në vendngjarje, ndërsa autoritetet kanë nisur hetimet për të zbardhur shkaqet e shpërthimit.
Ende nuk është e qartë nëse bëhet fjalë për një aksident, defekt teknik apo ndonjë akt të qëllimshëm.