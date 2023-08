Shpërthejnë protestat në Libi pas kontakteve me Izraelin, ministrja e Jashtme akuzohet për tradhti

Kryeministri i Libisë ka pezulluar ministren e tij të jashtme pasi ajo u takua joformalisht me homologun e saj izraelit. Libia nuk e njeh Izraelin, pasi Tripoli mbështet kauzën palestineze dhe takimi ka shkaktuar protesta.

Eli Cohen i Izraelit e përshkroi takimin me Najla al-Mangoush si një hap të parë historik në vendosjen e marrëdhënieve.

Izraeli po përpiqet të ndërtojë lidhje më të ngushta me më shumë vende arabe dhe me shumicë myslimane, siç është Libia e pasur me naftë.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Përveç pezullimit të zonjës Mangoush, kryeministri Abdul Hamid Dbeibah e dërgoi atë për hetim.

Z. Cohen tha se u takua me zonjën Mangoush javën e kaluar në margjinat e një samiti në Romë dhe ata diskutuan “potencialin e madh për marrëdhëniet midis dy vendeve”. Ai tha se ata mbuluan ndihmën izraelite në çështjet humanitare, bujqësinë, menaxhimin e ujit dhe rëndësinë e ruajtjes së trashëgimisë hebraike në Libi, duke përfshirë rinovimin e sinagogave dhe varrezave.

Ministria e Jashtme e Libisë tha se zonja Mangoush kishte refuzuar një takim me përfaqësues nga Izraeli dhe ajo që kishte ndodhur ishte “një takim i papërgatitur, rastësor gjatë një takimi në ministrinë e punëve të jashtme të Italisë”. Një deklaratë tha gjithashtu se ndërveprimi nuk përfshin “asnjë diskutim, marrëveshje apo konsultim” dhe ministria “rinovon refuzimin e saj të plotë dhe absolut të normalizimit” me Izraelin.

Pas raportimeve për takimin jozyrtar, protesta shpërthyen në kryeqytetin Tripoli dhe disa qytete të tjera. Rrugët u bllokuan, gomat u dogjën dhe demonstruesit valëvitën flamurin palestinez, megjithëse protestat duket se kanë qenë relativisht të vogla.

Këshilli presidencial, i cili përfaqëson tre provincat e Libisë, tha se ishte i paligjshëm normalizimi i marrëdhënieve me Izraelin.







Zyra e Kryetarit të Parlamentit ka akuzuar zonjën Mangoush për tradhti të madhe dhe ka bërë thirrje për një seancë urgjente të hënën.

Libia ka qenë në trazira prej vitesh, me vendin e ndarë midis qeverisë së përkohshme, të njohur ndërkombëtarisht në Tripoli dhe një rivali në lindje.

Nëse ndërmjetësohet ndonjë marrëveshje midis Izraelit dhe Libisë, ajo do të komplikohej nga ajo ndarje politike, e cila ka ekzistuar që nga përmbysja e diktatorit për një kohë të gjatë Muammar Gaddafi 12 vjet më parë.

Gjenerali Khalifa Haftar i Ushtrisë Kombëtare Libiane (LNA) drejton qeverinë rivale në qytetin bregdetar lindor të Tobruk.

Ofensiva magjepsëse e Izraelit filloi në bazë të Marrëveshjeve të Abrahamit të vitit 2020, të cilat synojnë t’i bëjnë vendet që janë armiqësore ndaj Izraelit të njohin sovranitetin e tij dhe të vendosin marrëdhënie diplomatike.

Deri më tani, Izraeli e ka bërë këtë me Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreinin, Sudanin dhe Marokun. Megjithatë, qeveria e Benjamin Netanyahu është kritikuar për ndërtimin e vendbanimeve në Bregun Perëndimor dhe bastisjet ushtarake në bastionet e dyshuara të militantëve në territoret e pushtuara palestineze.

Të dielën në mbrëmje, Këshilli Presidencial i Libisë kërkoi “sqarim” nga qeveria mbi atë që kishte ndodhur. Këshilli Presidencial kryen funksionet e kreut të shtetit dhe është përgjegjës për ushtrinë e vendit.

Në një letër nga organi thuhej se takimi midis dy ministrave të jashtëm “nuk pasqyron politikën e jashtme të shtetit libian, nuk përfaqëson konstantet kombëtare libiane dhe konsiderohet si shkelje e ligjeve libiane që kriminalizojnë normalizimin me ‘entitetin sionist'”. Ajo gjithashtu i kërkoi z. Dbeibah “të zbatonte ligjin nëse takimi do të zhvillohej”.

Nën Gaddafin, i cili ishte një mbështetës i fortë i çështjes palestineze, mijëra hebrenj u dëbuan nga Libia dhe shumë sinagoga u shkatërruan.