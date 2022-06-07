LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Shpallen “non grata” 61 shtetas amerikanë, përfshirë Sekretaren e Thesarit Janet Yellen

Lajmifundit / 7 Qershor 2022, 09:17
Bota

Shpallen “non grata” 61 shtetas amerikanë, përfshirë


Rusia ka shpallur “non grata” 61 zyrtarë të tjerë amerikanë dhe drejtues kryesorë të mbrojtjes dhe mediave, duke i ndaluar hyrjen në vend, tha të hënën Ministria e Jashtme ruse, sipas CNN.

Lista përfshin krerët e firmave kryesore, platformave mediatike, agjencive të vlerësimit dhe kompanive të ndërtimit të avionëve dhe anijeve, si dhe zyrtarë individualë të Departamentit të Shtetit të SHBA-së.

Ministria tha se sanksionet ishin në përgjigje të “sanksioneve të SHBA-së kundër figurave politike dhe publike ruse, si dhe përfaqësuesve të bizneseve vendase”. Sanksionet përfshijnë Sekretaren e Thesarit Janet Yellen, Përfaqësuesen e Tregtisë Katherine Tai dhe kreun e Zyrës së Koordinimit të Sanksioneve James O’Brien.

Në maj, Rusia i ndaloi hyrjen në vend gjithsej 963 zyrtarëve dhe personaliteteve amerikane duke përfshirë Presidentin Joe Biden dhe Sekretarin e Shtetit Antony Blinken.

Kjo listë përfshinte shumicën e senatorëve amerikanë dhe anëtarëve të Dhomës së Përfaqësuesve, ish-zyrtarë dhe zyrtarë aktualë të qeverisë, gazetarë, personel ushtarak, avokatë, qytetarë dhe CEO.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion