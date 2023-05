Shoferja e dehur përplas çiftin e sapomartuar, nusja ndërron jetë në vend

Ëndrrat e një çifti të sapomartuar në Karolinën e Jugut, janë presë në mes, kur pas dasmës një shofer e dehur i aksidentoi ata.

Për fat të keq nusja, 34-vjeç, humbi jetën në vend, ndërsa bashkëshorti i saj ndodhet në spital në gjendje të rëndë.

Nëna e dhëndrit krijoi një faqe GoFundMe për të paguar funeralin e nuses së saj dhe faturat mjekësore të djalit të saj. Ai përfshinte një foto të porsamartuarve duke vrapuar nën xixëllonja pak para përplasjes, gjë që bëri që karroca e golfit të rrotullohej disa herë.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Të dhënat e marra nga makina me qira e të dyshuarës Jamie Lee Komoroski, treguan se ajo po ngiste makinë me 105 km/h, ndërsa limiti ishte me 40 km/h.