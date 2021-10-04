Shoferët zëvëndësohen me ushtarët, qeveria britanike gjen zgjidhjen e krizës së karburantit
Qeveria ka gjetur zgjidhjen e përkohshme, teksa vendi po përballet me një krizë të furnizimit me karburant për shkak të mungesës së shoferëve. Mediat ndërkombëtare shkruajnë se shoferët do i zëvëndësojë ushtria. Sipas planit, këta të fundit do dërgojnë karburant në stacionet e benzinës, një përpjekje për të lehtësuar një krizë furnizimi të shkaktuar nga mungesa e shoferëve të kamionëve.
Bëhet fjalë për 200 personel shërbimi, përfshirë 100 shoferë, të cilët sot nisën punën. Mbretërisë së Bashkuar i mungojnë mijëra kamionistë për shkak të pandemisë koronavirus dhe një eksodi të punëtorëve të huaj pas largimit të vendit nga Bashkimi Evropian.
Ndërkohë që kjo mungesë ka ndikuar në krizën e karburantëve, por jo vetëm, edhe për ilaçet, qumështi, duke kontribuar në raftet e zbrazëta të supermarketeve dhe stacionet e karburantit të mbyllur.