Shmanget tragjedia/ Dy avionë në Majorka vetëm 20 sekonda larg nga përplasja

Një avion i Ryanair i mbushur me pushues britanikë në rrugën e kthimit për në Mançester ka shmangur një përplasje në ajër me një manovër disa sekondëshe. Piloti u detyrua të devijojë në mënyrë dramatike nga kursi pasi pa një avion privat që po konvergonte në rrugën e tij të fluturimit.

Boeing 737 sapo ishte nisur nga aeroporti i Palma de Majorka kur sipas gjurmimit të radarit u gjend vetëm 30 metër larg nga avioni tjetër.

Avionët komercialë supozohet të mbajnë një largësi të rreptë prej 300 metra të zbatuar vertikalisht, ashtu si midis tre dhe pesë milje horizontalisht nëse janë në të njëjtën hapësirë ??ajrore.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Por, një hetim fillestar ka zbuluar se avioni i Ryanair ishte brenda 1 milje distancë nga avioni tjetër horizontalisht. Avioni komercial po udhëtonte me 150 mph dhe teksa të dy po rrisnin shpejtësinë, rrugët e tyre do të konvergjonin, me dy avionët që kanë qenë vetëm 20 sekonda larg nga përplasja.

Skandal është fakti se ekuipazhi i fluturimit të Ryanair e shamngu avionin tjetër privat, një Cirrus SF50, vetëm pasi e pikasi atë nga kabina në vend që të sinjalizohej nga kontrolli i trafikut ajror ose ndonjë nga sistemet e paralajmërimit në bord, siç duhej të kishte ndodhur.

Pasagjerët në fluturimin e 28 majit mendohet se nuk kanë qenë në dijeni të këtij incidenti dhe të dy avionët vazhduan të sigurt për në destinacionin e tyre, ndërsa shefat e aviacionit spanjoll kanë nisur një hetim për incidentin.