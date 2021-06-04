“Shkundet” sërish Greqia, tërmet 4.8 ballë, panik tek qytetarët
Lajmifundit / 4 Qershor 2021, 07:53
Bota
Një tërmet 4.8 ballë ka tronditur Greqinë, që sipas mediave greke nuk ka dëme në njerëz. Mësohet se tërmeti ishte me epiqendër 15 kilometra në jug të qytetit të Aiglo dhe 28 kilometra në juglindje të qytetit të Patras në një thellësi prej 38 kilometrash.
Lëkundjet janë ndjerë në Krini që ndodhet 3 km nga epiqendra, Naupacte 28 km larg dhe Amaliada, 68 km larg. Kujtojmë se disa muaj më parë Greqia u trondit nga një tërmet me pasoja të mëdha.