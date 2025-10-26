LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

"SHKUNDET" INDONEZIA/ Tërmeti i fuqishëm 6,2 ballë godet vendin

Lajmifundit / 26 Tetor 2025, 20:05
Bota

"SHKUNDET" INDONEZIA/ Tërmeti i fuqishëm 6,2 ballë

Një tërmet i fuqishëm ka goditur përsëri në brigjet e Paqësorit.

Lëkundjet me magnitudë 6.2 ballë sipas shkallës Rihter ndodhën orët e vona të mbrëmjes së sotme në Indonezi.

Tërmeti sipas ekspertëve konsiderohet i fuqishëm, por për momentin nuk raportohet për dëme dhe alarm për tsunami.

Sipas Institutit Euro-Mesdhetar, epiqendra e tërmetit ndodhet 56 kilometra në perëndim të Pante Makassar dhe 117 kilometra në veri të Kupang, ndërsa thellësia fokale vlerësohet në 78 kilometra.

"SHKUNDET" INDONEZIA/ Tërmeti i fuqishëm 6,2 ballë

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion