"SHKUNDET" INDONEZIA/ Tërmeti i fuqishëm 6,2 ballë godet vendin
Lajmifundit / 26 Tetor 2025, 20:05
Bota
Një tërmet i fuqishëm ka goditur përsëri në brigjet e Paqësorit.
Lëkundjet me magnitudë 6.2 ballë sipas shkallës Rihter ndodhën orët e vona të mbrëmjes së sotme në Indonezi.
Tërmeti sipas ekspertëve konsiderohet i fuqishëm, por për momentin nuk raportohet për dëme dhe alarm për tsunami.
Sipas Institutit Euro-Mesdhetar, epiqendra e tërmetit ndodhet 56 kilometra në perëndim të Pante Makassar dhe 117 kilometra në veri të Kupang, ndërsa thellësia fokale vlerësohet në 78 kilometra.