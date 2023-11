Shkuan për pushime, çifti britanik humbën jetën nga helmi që përdoret për insektet

John dhe Susan Cooper, 69 dhe 63 vjeç, vdiqën pasi u helmuan nga një pesticid i përdorur në dhomën ngjitur, për të vrarë insekteti. Ky është përfundimi mjekëve të cilët u morën me hetimin e shkaqeve të vdekjes së tyre. Çifti, nga Burnley, Lancashire po kalonin pushimet në hotelin Steigenberger Aqua Magic në Hurghada.

Rreth orës së drekës në ditën e tetë të festës së tyre, dhoma ngjitur me Coopers, e cila kishte një derë që lidhej me dhomën e çiftit, u spërkat me një pesticid të njohur si Lambda për infektimin e insekteve. Pesticidi u hollua me diklormetan, një kimikat që krijon monoksid karboni. Dhoma më pas u mbyll me shirit maskues rreth derës dhe disa orë më vonë çifti u kthye në dhomën e tyre ngjitur për të kaluar natën.

Të nesërmen në mëngjes vajza e tyre, Ormerod trokiti në derën e prindërve të saj. Ajo gjeti babain dhe nënën e saj të sëmurë rëndë. Babai i saj u deklarua i vdekur në dhomë dhe nëna e saj disa orë më vonë në spital. Dr James Adeley, mjek i lartë për Lancashire, i ulur në gjykatën e Preston, vendosi se vdekjet u shkaktuan nga spërkatja e pesticidit që përmban diklorometan në dhomën ngjitur dhe çifti më pas thithi avullin, duke rezultuar në vdekjen e tyre nga helmimi me monoksid karboni. Ai tha se spërkatja kishte krijuar avull të mjaftueshëm për të kaluar nën derën ngjitur dhe për të helmuar çiftin.