“Shkrirja” e marrëdhënieve me Greqinë, Erdogan: Vizitë e suksesshme, hapëm një faqe të re

Presidenti turk, Rexhep Tajip Erdogan, e ka cilësuar të suksesshme vizitën e tij në Athinë, pas gjashtë vitesh marrëdhëniesh të “ftohta”.

Pas takimit me Kyriakos Mitsotakis, në një bisedë me gazetarët turq në avionin e kthimit për në Ankara, presidenti turk foli për perspektivat e bashkëpunimit me Greqinë në sektorin energjetik.

Erdogan përmendi po ashtu Mbrojtjen teksa theksoi se dëshiron që në Egje të mos ketë më “luftime qensh”. Kurse, sa i përket situatës në lindjen e mesme, lideri turk tha se do të donte ta shihte homologun e tij në anën e Palestinës.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Kujtojmë se Greqia dhe Turqia kanë nisur një kapitull të ri në marrëdhëniet e tyre të trazuara.

Ka qenë vizita zyrtare e presidentit Rexhep Tajip Erdogan në Athinë që ka vulosur rikthimin e qetësisë, përmes një deklarate të përbashkët me kryeministrin Kyriakos Mitsotakis.

Greqia dhe Turqia angazhohen, në kontekstin e kësaj deklarate, “të përmbahen nga çdo deklaratë, nismë apo veprim që mund të rrezikojë ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në rajonin e tyre”.