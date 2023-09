Shkollat ​​shtetërore franceze largojnë vajzat me veshje myslimane

Ministri francez i arsimit ka thënë se rreth 300 nxënës arritën në shkollë të hënën të veshur me abaja, rrobën e gjatë myslimane e cila u ndalua në shkolla javën e kaluar.

Shumica e vajzave pranuan të ndërronin rroba të tjera.

Sipas shifrave zyrtare, 298 vajza - kryesisht të moshës 15 vjeç e lart - u paraqitën në shkollë me veshjen e ndaluar.

Sipas udhëzimeve të përcaktuara nga ministria, në çdo rast pasoi një periudhë dialogu me stafin e shkollës.

Shumica e vajzave më pas pranuan të visheshin ndryshe dhe ishin në gjendje të fillonin mësimin.

Megjithatë, 67 vajza refuzuan të binden dhe u dërguan në shtëpi.

Tani do të vijojë një periudhë e mëtejshme dialogu me familjet e tyre. Nëse kjo dështon, ata do të përjashtohen.

E vendosur kundër 12 milionë djemve dhe vajzave të shkollës që filluan të hënën, qeveria beson se shifrat tregojnë se ndalimi i saj është pranuar gjerësisht.

Megjithatë, një sfidë ligjore nga një grup që përfaqëson disa myslimanë shkon përpara gjykatave më vonë sot.

Në fund të gushtit, ministri i arsimit njoftoi se nxënësve do t'u ndalohet të veshin rrobat e lirshme me gjatësi të plotë të veshur nga disa gra myslimane në shkollat shtetërore të Francës në fillim të vitit të ri shkollor më 4 shtator.