LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Shkoi në Itali me gomone në moshën 16-vjeçare, tani është presidenti i parë shqiptar i Rotary-t! Historia e Klodian Matijas

Lajmifundit / 8 Gusht 2025, 19:50
Bota

Shkoi në Itali me gomone në moshën 16-vjeçare, tani

Klodian Matija ka mbërritur në Itali 27 vite më parë nga Shqipëria. Ai zbarkoi në brigjet italiane me një gomone, kur ishte vetëm 16 vjeç: «Me mua ishin shumë bashkëkombës të mi», – rrëfen ai, dhe e bën këtë me kënaqësi, sepse, siç e thekson vetë, «nuk kam aspak turp nga aventura ime».

Sot, në moshën 43-vjeçare, ai është shqiptari i parë që bëhet president i një klubi rotarian në Itali, në krye të Rotary Club Cesenatico Mare.  Me origjinë nga Lezha, ai nisi punën në Pistoia, Toskanë, duke bërë punë modeste: shpërndarje fletushkash, hamall, montues. Më pas hyri në botën e hotelerisë, ku gjeti rrugën e tij:

«Dy vitet e para në hotel punova në Gran Hotel të Castrocaro-s, më pas, në vitin 2013, shkova në Bellaria, ku familja Gori më priti dhe më dha mundësinë të rritesha e të piqesha profesionalisht falë përvojave të ndryshme», – tregon ai. Deri sa arriti të bëhej drejtor i Hotel Saint Moritz, Hotel Diana dhe Sweet Home.

Sot, Matija flet pesë gjuhë dhe është presidenti i parë shqiptar i një klubi rotarian në Itali. Ai tregon për “Il Resto del Carlino” projektet e tij: i pari është “Festa e Miqësisë dhe e rotarianëve në pushime”, e planifikuar për më 6 gusht. Ndërsa më 26 gusht do të zhvillohet mbrëmja Rotary në Hipodromin e Cesena-s, me klubet e zonës së Romagna-s së mesme.

Projektet – Ai nuk ndalet vetëm te aktivitetet verore, por zbulon edhe planet për vjeshtën. «Në tetor», – thotë Matija, – «do të organizojmë një mbrëmje miqësore në Badia Pratalia për vëllazërimin zyrtar me Rotary Club Pavia Ovest».

Janë konfirmuar edhe projekte të tjera tashmë të nisura, mes tyre: mbështetja për spitalin e Cesenatico-s për blerjen e një aparati ekografie, nisma në ndihmë të të rinjve të prekur nga fibroza cistike dhe programi “Global Grant” në mbështetje të shtëpisë “Rozalba” në Shqipëri.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion