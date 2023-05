Ikjet e të rinjve kosovare, Adelina Ismailit i kujtohet kënga ‘Shko’

Adelina Ismaili ndjen keqardhje për largimin e të rinjve nga Kosova për në shtetet Perëndimore.

Asaj i kujtohet kënga e xhiruar në vitin 1996, “Shko”, vargjet e të cilës janë aktuale, transmeton Telegrafi.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

“Shko vetëm shko – 1996 dhe ende aktuale…”, ka shkruar Adelina në llogarinë personale në rrjetin social Facebook, ku ia ka bashkangjitur edhe tekstin e kësaj kënge hit të viteve të 90-ta të shekullit të kaluar.

Ndërsa me të njëjtin mendim me këngëtaren janë edhe fansat e saj, të cilët shprehin keqardhje me eksodin e ri të qytetarëve kosovar.

Ndryshe, këngëtarja jeton që një kohë të gjatë në shtetin zviceran.