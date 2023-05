Shkatërrohet “përbindëshi” rus, si e hodhën në erë amerikanët armën “sekrete” të Putinit

Pamjet që supozohet se tregojnë pjesë të raketës së rrëzuar Kh-47M2 Kinzhal (Dagger), për të cilën Rusia pretendon se mund të fluturojë me një shpejtësi 10 herë më të shpejtë se shpejtësia e zërit, janë publikuar nga Ukrainas Defence Express, siç raporton britanikja The Telegraph.

Rusët, pretendojnë se kjo raketë hipersonike është e paprekshme ndaj sistemeve moderne të mbrojtjes kundërajrore dhe antiraketë perëndimore. Mbetjet e raketës ranë në një stadium bosh futbolli në Kiev. Shpërthimi ndodhi gjatë një sulmi breshëri rus me rreze të gjatë, i cili përdori drone të prodhimit iranian dhe raketa më pak të sofistikuara që synonin kryeqytetin e Ukrainës, siç raportuan shërbimet administrative lokale, të cilat nuk konfirmuan përdorimin e raketës hipersonike.

Pamjet e rrënojave duket se tregojnë një vrimë në pjesën e sipërme të predhës me majë të raketës, që supozohet se është shkaktuar nga municionet precize ndërsa raketa ishte ende në ajër.

Koka bërthamore

Defense Express pretendon se ishte "me sa duket" i kapur nga sistemi i raketave Patriot i sapo blerë. Ushtari nga ekipi ukrainas i mbrojtjes ajrore përgjegjës për përgjimin, në një postim që është fshirë që atëherë, konfirmoi se Kinzhal u shkatërrua nga një sistem i dhuruar nga SHBA.

Njësia e mbrojtjes kundërajrore thuhet se zbuloi, gjurmoi dhe rrëzoi raketën në fazën e fundit të fluturimit të saj, kur ajo filloi të ngadalësohej. Zyrtarët e Forcave Ajrore të Ukrainës, nga ana tjetër, refuzuan të komentojnë pretendimet Para përgjimit, nuk kishte asnjë përpjekje të suksesshme të njohur për të shkatërruar armën hipersonike, të cilën Kremlini e konsideroi të pandalshme. Forcat ruse përdorën për herë të parë Kinzhal në luftime në Ukrainë më 29 mars të vitit të kaluar, kur raketa u përdor për të sulmuar një depo karburanti. Kjo raketë, e cila lëshohet nga avionë luftarakë Mig-31 të përshtatur posaçërisht dhe mund të mbajë koka luftarake konvencionale dhe bërthamore.

Deri në dorëzimin e sistemit Patriot në Ukrainë, forcat e armatosura të Ukrainës thanë se nuk kishin asnjë mënyrë për të kapur raketën hipersonike. Kinzhal është një nga gjashtë armët e "gjeneratës së ardhshme" të përmendura nga Putin në fjalimin e tij të 1 marsit 2018: ato kanë një rreze të deklaruar prej 1500-2000 km me një ngarkesë bërthamore ose konvencionale prej 480 kg. Është 8 metra e gjatë, me një diametër prej një metër dhe një peshë lëshimi afërsisht 4300 kilogramë. Pas nisjes, Kinzhal mund të arrijë shpejtësi deri në 10 Mach (12,350 km / orë). Kjo shpejtësi, e kombinuar me trajektoren e çrregullt të fluturimit të raketës dhe manovrueshmërinë e lartë, mund të komplikojë detektimin e saj.

Pse Putini përdori Kinzhal?

Përdorimi në Ukrainë është në fakt sistemi “prim” Kinzhal që ka Rusia. Lancimi i këtyre raketave shërbeu si një provë e këtyre armëve dhe për t’i dërguar një mesazh Perëndimit se çfarë mund të bëjë Rusia. Përveç kësaj, duke pasur parasysh përparimin e ngadaltë në Ukrainë, Rusia mund të jetë në kërkim të fitoreve që mund t’i “shesë”.

Ministria britanike e Mbrojtjes tha se Moska ndoshta ka përdorur Kinzhal për të larguar vëmendjen nga mungesa e përparimit të ushtrisë së saj në territorin ukrainas. Por edhe njëherë Perëndimi vërtetoi të kundërtën, duke nxjerrë në pah dobësitë e Moskës.

Kush tjetër po zhvillon raketa hipersonike?

Sipas një raporti të kongresit, që nga fillimi i viteve 2000, Shtetet e Bashkuara kanë ndjekur në mënyrë aktive zhvillimin e armëve hipersonike – armë manovruese që fluturojnë me shpejtësi të paktën 5 Mach – si pjesë e një programi konvencional të goditjes së shpejtë globale.

Në prill 2022, Australia, MB dhe SHBA – një grupim i njohur si AUKUS – ranë dakord të bashkëpunojnë për armët hipersonike dhe aftësitë e luftës elektronike. Kina po zhvillon gjithashtu në mënyrë agresive teknologjinë, sipas Shërbimit Kërkimor të Kongresit të SHBA (CRS). Irani, Izraeli dhe Koreja e Jugut kanë kryer kërkime bazë mbi teknologjinë, tha më herët CRS.