Shkatërrohet banda e heroinës në Padova, në pranga 3 shqiptarë (DETAJET)

Në Padova të Italisë është zhvilluar një operacion i madh policor për të kuptuar sesi funksiononte trafiku i drogës, kryesisht heroinës.Drejtuesi i organizatës është Jamel Chebbi, i njohur ndryshe si “Jack” ose “Michael Jackson”, 49 vjeç me origjinë nga Tunizia, i cili është arrestuar.

Ai bashkëpunonte me shqiptarë dhe italianë ndërsa pika kryesore e trafikimit të drogës ishte në Padova.Pas përfundimit të hetimeve janë lëshuar 9 mandate arresti, 6 prej personave gjenden në paraburgim dhe tre në arrest shtëpie.

Gjithçka filloi në vitin 2020 me disa raporte të episodeve të tregtimit të drogës në zonën Mortise, në Padova, pas së cilës policia arrestoi një tunizian dhe një bashkëpuntor i tij , Paduan Franco Inglese.

Hetimet më pas çuan në bashkëpunëtorë të tjerë dhe mbi të gjitha në gjetjen e detyrimit për t'u marrë me një trafik të konsiderueshëm të heroinës.

Përgjimet telefonike dhe mjedisore, ndjekja dhe xhirimet video konfirmuan dyshimet, duke çuar në arrestime të dorës së dytë.

Fillimisht ishte personi që binte në kundërshtim me Ingelese dhe disa ditë më vonë, më 28 tetor u arrestua korrieri shqiptar, i identifikuar si Memaj.

Ai kishte 750 gram heroinë me vete.

Lëvizjet e Memajt bënë të mundur gjetjen e laboratorit ku përgatitej heroina, në provincën Bosaro të Rovigos, ku u sekuestruan edhe 32 kilogramëve heroinë.

Arrestimi i Inglese detyroi pjesën tjetër të bandës të riorganizoheshin, duke ndryshuar numrat e telefonit, duke lëvizur lëndën narkotike dhe duke zëvendësuar figurën e bashkëpunëtorit.

Por arrestimi që përcaktoi fatin e organizatës kriminale ishte ai i Memajt, së bashku me disa blloqe shënimesh në të cilat ishin të përfshira të dhëna të shumta për trafikun e drogës, furnitorëve, klientët.

Në bazë të të dhënave të siguruara doli që dërgesat e Memaj në Padova kishin filluar në 13 korrik 2020 dhe, për disa muaj, arrinin në 47 kg heroinë dhe gjysmë kilogram kokainë, kundrejt pagesave prej 260 mijë euro.

Për kë ishte menduar e gjithë kjo heroinë? Jamel Chebbi, me origjinë tuniziane ishte drejtuesi i grupit të quajtur "Jeta".

Ai koordinonte blerjen dhe shitjen e lëndes narkotike, pa e ekspozuar kurrë veten: ai dërgoi bashkëpunëtorët e tij, përfshirë Franco Inglese, për të marrë heroinën, pas së cilës ai u besoi dy shpërndarës droge El Haj, të njohur si "Karim" dhe Triki.

Të gjithë i referoheshin Chebbi si "shefi". Pas arrestimit të Inglese, Chebbi gjithmonë shqetësohet se si të shmangte arrestimin e tij dhe u mundua të humbiste gjurmët.

Inglese, sapo e merrte drogën, ua dorëzonte shitësve me pakicë dhe personalisht shiste një pjesë të vogël . Ai gjithashtu ndihmohej nga ndihmësi i tij, i cili do ta shoqëronte atë në raste të ndryshme në takime dhe shpesh herë ai do të bënte ndërmjetësin.

Ishte ai që paralajmëroi pjesën tjetër të grupit kur Inglese u arrestua. "Karim" dhe "Kalonga" janë hallka e fundit në atë zinxhir, ata që ishin përgjegjës për përgatitjen e dozave dhe shitjen e tyre me pakicë. Të ardhurat nga shitja i dorëzoheshin Chebbi.

Nga disa hetime të kryera në Modena në tetor të 2020 , u arrit në konkluzionin që kishte edhe shqiptarë të tjerë të përfshirë në veprimtarinë e jashtëligjshme.

Në tetor 2020, Memaj u dha disa kilogramë heroinë dy shqiptarëve të tjerë Ervis Hasko dhe Ingrit Ballshi.

Ballshi më parë ka qënë i përfshirë në trafik heroine dhe kokainë nga Shqipëria në Itali.

Ndaj të dyve janë dhënë masa sigurie, i pari në burg dhe i dyti ndalim qëndrimi në Modena.

Pesë të dyshuarit e tjerë kishin role të vogla, kryesisht “shoferë taksie” për pjesën tjetër të grupit. Kërkimet e kryera në orët e fundit kanë bërë të mundur arrestimin e El Chebbit, i cili kishte me vete heroinë të karamelizuar gati për t’u shitur.