Shkarkim në CDC: Drejtoresha e emëruar nga Trump në korrik largohet nga detyra, instituti mbetet pa udhëheqje
Dr. Susan Monarez, e cila u betua si drejtoreshë e Qendrave të SHBA-së për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve më 31 korrik, është shkarkuar nga pozicioni, tha Shtëpia e Bardhë të mërkurën.
Largimi i saj u pasua shpejt nga dorëheqja e disa zyrtarëve të lartë të agjencisë veteranë, duke e lënë CDC-në pa udhëheqës në një kohë të rrezikshme.
Morali, i cili ishte tashmë i ulët pas shkurtimeve të thella të stafit këtë pranverë, ra ndjeshëm pasi një person i armatosur hapi zjarr në kampusin kryesor të agjencisë në Atlanta më 8 gusht, duke i mbushur ndërtesat me qindra vrima plumbash dhe duke vrarë oficerin e policisë së Qarkut DeKalb, David Rose.
Pak më pas, 600 punonjës të tjerë morën njoftime zyrtare për pushim nga puna.
“Susan Monarez nuk është në përputhje me axhendën e Presidentit për ta Bërë Amerikën Përsëri të Shëndetshme”, tha zëdhënësi i Shtëpisë së Bardhë, Kush Desai, në një deklaratë. “Meqenëse Susan Monarez refuzoi të jepte dorëheqjen pavarësisht se informoi udhëheqjen e HHS për qëllimin e saj për ta bërë këtë, Shtëpia e Bardhë e ka shkarkuar Monarez nga pozicioni i saj në CDC.”
Departamenti Amerikan i Shëndetësisë dhe Shërbimeve Njerëzore tha në një postim në X të mërkurën, "Susan Monarez nuk është më drejtoreshë e Qendrave për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve. Ne e falënderojmë atë për shërbimin e saj të përkushtuar ndaj popullit amerikan."
Pak pasi u konfirmua largimi i Monarez të mërkurën, tre zyrtarë të tjerë të lartë të CDC-së njoftuan gjithashtu se po largoheshin.
Dr. Debra Houry, drejtoresha kryesore mjekësore e agjencisë dhe zëvendësdrejtoreshë e programeve dhe shkencës; Dr. Demetre Daskalakis, drejtoreshë e Qendrës Kombëtare për Imunizimin dhe Sëmundjet Respiratore; dhe Dr. Dan Jernigan, drejtor i Qendrës Kombëtare për Sëmundjet Infektive në Zhvillim dhe Zoonotike, ishin veteranë të agjencisë për të cilët stafi tha se ishin shumë të pëlqyer dhe të besuar.
“Për të mirën e kombit dhe të botës, shkenca në CDC nuk duhet të censurohet kurrë ose t’i nënshtrohet pauzave dhe interpretimeve politike”, shkroi Houry në një email dorëheqjeje drejtuar stafit, i cili iu nda CNN-së.