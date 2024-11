Shkak kërcënimet me bombë, disa qendra votimi në Atlanta kërkojnë të zgjatet koha e votimit

Qarku Fulton në Xhorxhia mund të kërkojë nga një gjykatë që të zgjasë orët e votimit në vende të caktuara të prekura nga kërcënimet me bomba jo të besueshme deri në orën 19:30 ET, sipas një zyrtari të Gjeorgjisë me njohuri për kërkesën.

I njëjti zyrtar tha gjithashtu për CNN se ka dy qendra votimi në Cobb County që lejohen të qëndrojnë të hapura deri në orën 19:20 ET dhe një vend në Gwinnett County që do të kërkojë një zgjatje deri në orën 20:00 ET, tha zyrtari.

Zgjatja e orarit të votimit do të shtynte mbrapsht dritaren prej një ore kur njësitë duhet të raportojnë rezultatet, megjithëse shumica e zonave pritet të dërgojnë rezultate deri në orën fillestare të orës 19:00 ET.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Kërcënime jo të besueshme për bomba u morën në shumë vende votimi në zonën e Atlantës të martën, raportoi më parë CNN.