Shembja e kompleksit luksoz ku humbën jetën 89 persona, arrestohet biznesmeni

Policia turke ka vënë në pranga shtetasin Sedat Eser, kontraktori i Kompleksit luksoz “Galeria” në Dijarbakır, ku humbën jetën 89 persona.

Kompleksi në fjalë, i cili u vu në shërbim në vitin 1999 si qendra e parë tregtare e qytetit në rrethin e Stambollit, ishte një qendër tregtare me 4 kate dhe përbëhej nga 4 blloqe me 8 kate, të përbërë nga 128 banesa, u shkatërrua që në tërmetin e parë të 6 shkurtit.

Për pasojë, 89 persona humbën jetën dhe 22 të tjerë u plagosën. 3 blloqet e mbetura u prishën në mënyrë të kontrolluar disa ditë më pas.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Ai u ndalua në operacionin e zhvilluar një ditë më parë në Stamboll, ndërsa pas veprimeve në komisariat, Eser u arrestua me akuzën e “vrasjes me dashje”.

Deri më tani, në Stamboll janë arrestuar 17 persona, mes tyre edhe disa kontraktorë, me akuzën e “vrasjes me dashje” lidhur me pretendimet e organit të akuzës për defekte në ndërtim dhe prerje kolonash.