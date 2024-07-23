Shembet vendkalimi i këmbësorëve në Napoli, vdesin 2 kalimtarë, plagosen 8 fëmijë
Një vendkalim për këmbësorë në një lagje banimi u shemb në qytetin jugor italian të Napolit, duke vrarë dy dhe duke plagosur 13 persona.
Shembja, e cila ndodhi pak pas orës 22:30 të së hënës, vrau një 29-vjeçar dhe një grua 36-vjeçare, si dhe plagosi disa fëmijë.
800 banorë u evakuuan nga blloku i banimit pas shembjes.
Viktimat janë Roberto Abbruzzo, 29 vjeç, i cili vdiq nga përplasja dhe Margherita Della Ragione, 35, e cila vdiq në mbërritje në spital.
Shtatë fëmijë të plagosur, të moshës nga dy deri në tetë, aktualisht po trajtohen në spitalin Santobono në Napoli me dy prej tyre që ndodhen në gjendje të rëndë.
Kryeministrja italiane Giorgia Meloni shprehu dhimbjen pas ngjarjes, duke postuar në X, “Ngushëllimet e mia shkojnë për familjet e viktimave, së bashku me mendimet e afërsisë me të plagosurit dhe të dashurit e tyre”.