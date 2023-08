SHBA zbarkon në Evropë një nga "bishat" e saj, mesazh direkt për Rusinë?

Luftanija gjigante “USS KEARSARGE” është ankoruar në portin e Stokholmit.

Kjo luftanije gjigante e mbushur me 26 avionë luftarakë dhe 2400 marinarë e ankoruar mes anijeve të kënaqësisë dhe varkave turistike nuk mund t’i mungojë syrit të askujt.

“Askush në Stokholm nuk mund të humbasë faktin që ekziston kjo anije e madhe amerikane këtu në qytetin tonë,” tha Micael Byden, komandanti suprem i Forcave të Armatosura Suedeze, duke qëndruar në kuvertën e anijes sulmuese amfibe.

Në këtë vend gjithmonë neutral, që befas nuk është aq neutral, USS KEARSARGE, i cili u shfaq vetëm dy javë pasi Suedia dhe Finlanda shpallën synimin e tyre për të kërkuar anëtarësimin në NATO, është premtimi i asaj që do të sillte ky anëtarësim:

Mbrojtje nëse Presidenti Vladimir Putin e kthen zemërimin e tij ndaj fqinjëve të tij nordikë.

Por anija është gjithashtu një paralajmërim për Suedinë dhe Finlandën për detyrimet e tyre të mundshme nëse lind një konflikt, siç e bëri të qartë gjenerali Mark Milley, komandanti më i lartë ushtarak i Amerikës gjatë një vizite të shtunën, shkruan NY Times.

Kryeministrja Magdalena Andersson e Suedisë, duke u paraqitur në një konferencë shtypi në anije pranë gjeneralit Milley, u përpoq të theksonte natyrën mbrojtëse të NATO-s.

Të dy vendet duan garanci sigurie, veçanërisht nga Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tjerë të NATO-s, gjatë kësaj periudhe të ndërmjetme, ndërkohë që negociatat me Turqinë po pengojnë anëtarësimin e tyre zyrtar në aleancën ushtarake.

Ministri suedez i Mbrojtjes, Peter Hultqvist u tha gazetarëve në Uashington dy javë më parë se Pentagoni kishte premtuar disa masa të përkohshme sigurie: anije luftarake të marinës amerikane që “avullojnë” në Detin Baltik, bombardues të Forcave Ajrore që fluturojnë mbi qiellin skandinav, forcat e ushtrisë që stërviten së bashku dhe specialistë amerikanë që ndihmojnë për të penguar ndonjë sulm të mundshëm kibernetik rus.

Por ndërsa presidenti Biden është zotuar se Shtetet e Bashkuara do të ndihmojnë në mbrojtjen e Suedisë dhe Finlandës përpara se të bashkohen me aleancën, zyrtarët amerikanë kanë refuzuar të thonë konkretisht se çfarë forme do të merrte kjo ndihmë, përtej asaj që gjenerali Milley e karakterizoi të shtunën si një “rritje modeste” e përbashkët e stërvitjeve ushtarake./abcnews