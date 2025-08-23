SHBA-të kapin avionët rusë mbi Alaskë për dy ditë rresht
Avionët luftarakë amerikanë F-16 interceptuan avionë spiunë rusë që fluturonin pranë Alaskës për dy ditë rresht këtë javë, tha Komanda e Mbrojtjes Hapësinore të Amerikës së Veriut.
Në incidente të ndara të mërkurën dhe të enjten, avionët rusë të mbikëqyrjes dhe zbulimit IL-20 fluturuan në Zonën e Identifikimit të Mbrojtjes Ajrore të Alaskës, ose ADIZ, duke nxitur reagimin e NORAD-it.
Të mërkurën, NORAD nisi F-16 Fighting Falcons dhe një KC-135 Stratotanker për furnizim me karburant, ndërsa identifikuan dhe monitoruan avionin rus.
Të nesërmen, NORAD dërgoi përsëri dy F-16 dhe një KC-135, së bashku me një avion të Sistemit të Paralajmërimit dhe Kontrollit Ajror E-3 Sentry për të interceptuar dhe monitoruar IL-20 rus.
Në të dyja ditët, avionët rusë qëndruan në hapësirën ajrore ndërkombëtare dhe nuk hynë në hapësirën ajrore sovrane të SHBA-ve ose Kanadasë, tha NORAD.
ADIZ-i i Alaskës, ashtu si zona të tjera të tilla, është një zonë e përcaktuar e hapësirës ajrore ndërkombëtare – e cila fillon në skajin e hapësirës ajrore sovrane përreth shtetit – që kërkon që çdo avion që hyn në të të identifikohet për arsye sigurie kombëtare.
NORAD tha se aktiviteti rus ndodh rregullisht në ADIZ-in e Alaskës dhe nuk konsiderohet kërcënim.
Avionët rusë hynë për herë të fundit në ADIZ-in e Alaskës më 22 korrik, sipas deklaratave të NORAD-it. Pati gjithashtu fluturime të njëpasnjëshme ruse në ADIZ në shkurt, si dhe një fluturim tjetër rus në prill.