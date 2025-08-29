SHBA, të huajt në sitë! Në plan kufizimi i vizave për gazetarët, shkencëtarët dhe studentët
Gazetarët e huaj në SHBA tani do të duhet të zgjasin lejet e tyre të qëndrimit çdo tetë muaj. Procedura për zgjatjen e periudhës duhet të aplikohet në Autoritetin e Imigracionit të SHBA-së, USCIS, që do të thotë kontrolle më të hollësishme. Deri më tani, gazetarëve nga, për shembull, Gjermania u jepeshin leje qëndrimi deri në pesë vjet.
Në të ardhmen, vizat studentore do të jepen për një maksimum prej katër vitesh, siç zbulohet nga një botim (28.08.2025) në Gazetën Zyrtare të SHBA-së. Deri më tani, studentëve u jepej viza me një kohëzgjatje në varësi të programit akademik përkatës, ku në rastin e studimeve të doktoraturës, viza mund të jepej deri në pesë vjet.
Rregulli i ri argumenton se administratat e mëparshme u kanë lejuar të huajve të qëndrojnë në SHBA "si studentë të përhershëm", për periudha të gjata, thotë Departamenti i Sigurisë Kombëtare. "Kjo paraqet shqetësime për sigurinë, u kushton taksapaguesve dollarë të panumërta dhe i vë në disavantazh qytetarët amerikanë." Rregulli i ri synon të frenojë abuzimet dhe t'u lejojë autoriteteve të monitorojnë më mirë ata që qëndrojnë në SHBA me viza.
Ministria nuk dha të dhëna se çfarë disavantazhesh krijojnë studentët e huaj për taksapaguesit amerikanë. Studentët normalisht paguajnë tarifa shkollimi dhe janë një burim i rëndësishëm të ardhurash për universitetet. Në vitin akademik 2023/24, rreth 1,1 milion studentë të huaj studiuan në SHBA, më shumë se në çdo vend tjetër në botë.
Kritika nga institucionet e arsimit të lartë
Përfaqësuesit e sistemit të arsimit të lartë kritikuan ndryshimet e propozuara. Nëse rregullorja miratohet, studentët dhe shkencëtarët do të përballen me procedura shtesë aplikimi "të rregullta dhe të panevojshme" për të përfunduar projektet e tyre, tha Miriam Feldblum, presidente e Shoqatës së Presidentëve për Arsimin e Lartë dhe Migracionin. Kjo do të ngarkonte të gjithë procesin e punës në arsimin e lartë. Feldblum theksoi gjithashtu se si rezultat i pengesave më të mëdha burokratike, gjithnjë e më pak akademikë do të preferonin të vendosnin të studionin në Shtetet e Bashkuara.
Qeveria amerikane ka anuluar rreth 6000 viza studentore në muajt e fundit, sipas të dhënave të saj. Shumica e të prekurve janë nga Kina ose studentë që kanë demonstruar në universitetet e tyre kundër veprimeve të Izraelit në Rripin e Gazës. Trump gjithashtu ka shkurtuar miliarda dollarë në fondet shtetërore për universitetet. Ndërkohë, Kongresi ka rritur taksat mbi kolegjet private./ Express