SHBA/ Shpërthim i fuqishëm në fabrikë, dy të vdekur dhe dhjetë të plagosur
Një shpërthim i fuqishëm në fabrikën Clairton Coke Works në Pensilvani, SHBA, ka shkaktuar vdekjen e dy punëtorëve dhe plagosjen e dhjetë të tjerëve, sipas raportimeve të fundit të policisë.
Fabrika, në pronësi të US Steel dhe e vendosur rreth 25 km larg qytetit të Pitsburgut, është objekti më i madh në vend për prodhimin e koksi – një lloj qymyri i ngurtë i përdorur kryesisht në industrinë e çelikut.
Shpërthimi ndodhi në sektorin e brendshëm të uzinës ku ndodhen bateritë e prodhimit të koksi, ndërsa shkaqet e incidentit mbeten ende të panjohura, sipas zëdhënësit të policisë së Qarkut Allegheny, James Mandalinski.
Ekipet e kërkim-shpëtimit reaguan menjëherë dhe gjetën një punëtor të pajetë brenda objektit. Pas kërkimeve intensive u gjet edhe viktima e dytë. Një punëtor i tretë, fillimisht i raportuar i zhdukur, u shpëtua dhe dërgua për trajtim mjekësor. Nëntë punëtorë të tjerë u transportuan në spitale me plagë të ndryshme.
David Burritt, drejtori i përgjithshëm i US Steel, u shpreh: “Po bashkëpunojmë ngushtë me autoritetet për hetimin dhe do të publikojmë informacione të mëtejshme sapo të jenë të disponueshme. Zemrat tona janë me familjet e prekura.”
Autoritetet lokale kanë nisur një hetim të plotë për të zbuluar shkakun e shpërthimit dhe për të vlerësuar masat e sigurisë në fabrikë. Shteti i Pensilvanisë shprehu solidaritet me viktimat dhe theksoi rëndësinë e përmirësimit të kushteve të punës në sektorin industrial.
Fabrika punëson rreth 1,300 punëtorë dhe është pjesë e industrisë kyçe për shndërrimin e qymyrit në koksi, një material thelbësor për prodhimin e çelikut.