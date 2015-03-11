Protesta e PD, ambasada e SHBA në Tiranë mesazh sigurie për qytetarët amerikanë
Ambasada e SHBA në Tiranë ka shpërndarë një njoftim sigurie për qytetarët e saj një ditë para protestës së thirrur nga Partia Demokratike më 12 mars.
“Partia Demokratike Shqiptare (PD) është duke organizuar një protestë të enjten, 12 Mar në orën 11:00. Protestuesit pritet të mblidhen para ndërtesës së Parlamentit shqiptar (pranë kryqëzimit të Rrugës së Elbasanit dhe lumit Lana). Ata do të ngjarë të vazhdojë në sheshin Skënderbej dhe të marshuar së bashku në bulevardin Dëshmorët e Kombit drejt sheshin Nënë Tereza”, thuhet në njoftimin e ambasadës.
Ajo kujton qytetarët amerikanë se edhe pse demonstratat kanë për qëllim të jenë paqësore ato mund të kthehen në situata konfrontuese.
“Shmangni zonat e demonstrimeve, dhe bëni kujdes nëse jeni në afërsi të ndonjë tubimi, protesti, apo demonstrat. Tubimet e mëdha publike mund të ndikojnë në të gjitha arteriet kryesore hyrëse të qytetit në të cilat përfshihet protesta. Demonstratat në një qytet të madh të vendit kanë potencial që të çojnë në mitingje të tjera publike apo demonstrata në vende të tjera rreth qytetit kryesor”, theksohet në mesazh.
Ambasada këshillon qytetarët amerikane në Shqipëri që të rishikojnë planet e tyre të sigurisë.