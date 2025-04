SHBA nuk heqin dorë: “Do ta shpëtojmë Kanalin e Panamasë nga ndikimi kinez”

Shtetet e Bashkuara do të rimarrin Kanalin e Panamasë nga ndikimi kinez, tha të martën sekretari amerikan i mbrojtjes, Pete Hegseth, gjatë një vizite të rrallë në një vend që është ende në panik nga kërcënimet e Donald Trump për të rimarrë kanalin.

Reuters raporton se Hegseth, pas bisedimeve me qeverinë e Panamasë, u zotua të thellonte bashkëpunimin dhe tha se Kina nuk do të lejohej të “armatoste” kanalin duke përdorur marrëdhëniet tregtare të firmave kineze për spiunazh.

“Së bashku, ne do ta rimarrim Kanalin e Panamasë nga ndikimi i Kinës. Kina nuk e ndërtoi këtë kanal. Kina nuk e përdor këtë kanal dhe Kina nuk do ta armatizojë këtë kanal. Së bashku me Panamanë në krye, ne do ta mbajmë kanalin të sigurt dhe të disponueshëm për të gjitha kombet”, tha Hegseth.

Ndërsa Hegseth foli për heqjen e ndikimit kinez, Trump ka folur në terma më të gjerë duke kërcënuar se do të rimarrë kanalin dhe nuk ka përjashtuar përdorimin e forcës ushtarake për ta bërë këtë.

Trump ka pretenduar se Kina po operon kanalin, diçka që edhe Hegseth tha se nuk ishte e vërtetë të martën, dhe se ushtarët kinezë janë të pranishëm.

Disa zyrtarë dhe analistë amerikanë kanë thënë se ka shqetësime legjitime për praninë e madhe të një kompanie kineze në një kanal të rëndësishëm strategjik, por besojnë se vërejtjet e Trump synojnë me të vërtetë të kufizojnë praninë në rritje diplomatike dhe ekonomike të Pekinit në Amerikën Latine.