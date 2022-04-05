SHBA kërkon që Rusia të largohet nga Këshilli i OKB-së
Ambasadorja e SHBA në OKB, Linda Thomas-Greenfield, bëri thirrje që Rusia të hiqet nga Këshilli i OKB-së për të Drejtat e Njeriut.
“Rusia po përdor anëtarësimin e saj në Këshillin e të Drejtave të Njeriut si një platformë për propagandë për të sugjeruar se Rusia ka një shqetësim legjitim për të drejtat e njeriut,” tha ajo.
Ajo tha se pjesëmarrja ruse “dëmton” besueshmërinë e këshillit të të drejtave të njeriut, pas “luftës së paprovokuar dhe krizës humanitare” që ka shkaktuar me hyrjen e ushtrisë në Ukrainë që prej 24 shkurtit.
Duke iu përgjigjur presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky, pas fjalimit të tij në këshillin e sigurisë, Thomas-Greenfield tha: “Ne qëndrojmë me popullin e Ukrainës ndërsa përballemi me këtë sulm brutal ndaj sovranitetit, demokracisë dhe lirisë suaj”.