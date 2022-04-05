LEXO PA REKLAMA!

SHBA kërkon që Rusia të largohet nga Këshilli i OKB-së

Lajmifundit / 5 Prill 2022, 17:51
Bota

SHBA kërkon që Rusia të largohet nga Këshilli i OKB-së

Ambasadorja e SHBA në OKB, Linda Thomas-Greenfield, bëri thirrje që Rusia të hiqet nga Këshilli i OKB-së për të Drejtat e Njeriut.

“Rusia po përdor anëtarësimin e saj në Këshillin e të Drejtave të Njeriut si një platformë për propagandë për të sugjeruar se Rusia ka një shqetësim legjitim për të drejtat e njeriut,” tha ajo.

Ajo tha se pjesëmarrja ruse “dëmton” besueshmërinë e këshillit të të drejtave të njeriut, pas “luftës së paprovokuar dhe krizës humanitare” që ka shkaktuar  me hyrjen e ushtrisë në Ukrainë që prej 24 shkurtit.

Duke iu përgjigjur  presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky, pas fjalimit të tij në këshillin e sigurisë, Thomas-Greenfield tha: “Ne qëndrojmë me popullin e Ukrainës ndërsa përballemi me këtë sulm brutal ndaj sovranitetit, demokracisë dhe lirisë suaj”.

